Türkiye kararı 2 dakika sürdü

İlk yurtdışı görevi kapsamında 90’lı yıllarda ailesiyle birlikte 4 yıl Suudi Arabistan’da yaşadığını ve İstanbul’dan önce de son görev yerinin Ukrayna olduğunu belirten Bornemann, “Türkiye’de çalışmak ister misin diye sorulduğunda çok heyecanlandım ve hemen eşimi aradım. Karar vermemiz iki dakika sürdü, ikimiz de aynı anda ‘evet çok güzel olur’ dedik” diye konuştu. 2019’da ekonomideki dalgalanmalara rağmen hedefledikleri gibi çift haneli büyüyeceklerini belirten Bornemann şöyle konuştu: “Bana Türkiye’ye ilk geldiğimde ‘Türkiye’de kriz var, nasıl gidiyor işler’ diye soranlara, ‘Arkadaşlar ben Ukrayna’dan buraya geldim. Türkiye’de evet kurdaki dalgalanma bizi biraz zorladı ama işler iyi gidiyor. 2019’da Türkiye’de çift haneli büyümemizin yanı sıra pazar payımızı da artırdık.”

Bornemann, “2020 yılının daha da iyi olacağını öngörüyoruz. 3 yıllık planlamamız kapsamında 2020 yılına kadar Türkiye’de 100 milyon liralık yatırımı hayata geçireceğiz. Türkiye’de büyüme ve satın alma fırsatlarını her zaman değerlendiriyoruz. Uygun şartlar oluştuğunda şirket satın alma opsiyonunu değerlendirebiliriz” şeklinde konuştu.