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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.02.2019 - 07:01, Son Güncelleme:

Türkiye kadın bilim insanı oranında AB'yi geçti

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Türkiye kadın bilim insanı oranında AB'yi geçti

Türkiye, kadın bilim insanı ve mühendis oranında AB ülkeleri ortalamasının üstünde yer aldı.

Türkiye'de kadın bilim insanı ve mühendislerin oranı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortalamasını geçti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2017 yılında bilim ve teknoloji alanında çalışan kadınlara ilişkin verileri yayımladı.
 
Buna göre, AB üyesi 28 ülkede toplam bilim insanı ve mühendis sayısı 17 milyon 633 bin oldu.
 
AB'de bilim ve mühendislik alanında çalışan kadınların toplam sayısı 7 milyon 149 binle yüzde 41 seviyesine ulaştı. 

Kadın bilim insanı ve mühendis oranı en yüksek AB ülkesi yüzde 57 ile Litvanya olurken, Litvanya'yı yüzde 53 ile Bulgaristan ve Letonya, yüzde 51 ile Portekiz ve yüzde 50 ile Danimarka izledi. 

AB ülkeleri arasında bilim ve mühendislik alanlarında çalışan kadın oranı en düşük ülkeler ise yüzde 25 ile Macaristan ve Lüksemburg olarak ölçüldü. Bu ülkeleri yüzde 29 ile Finlandiya ve yüzde 33 ile de Almanya takip etti. 

Türkiye'de 2017 yılında bilim ve mühendislik alanlarında çalışan kadınların oranı ise yüzde 45'i buldu. Böylece Türkiye'de kadın bilim insanı ve mühendislerin oranı AB ülkeleri ortalaması olan yüzde 41'i geçti. Türkiye'de kadın bilim insanı oranı, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi AB'nin gelişmiş ülkelerini de geride bıraktı.

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