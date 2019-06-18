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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.06.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Türkiye jeotermal enerjide kapasite artışında dünya lideri

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Türkiye jeotermal enerjide kapasite artışında dünya lideri

Türkiye'nin jeotermal enerjide kurulu kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artarak bin 282 megavata yükseldi. Böylece dünyada 219 megavatla jeotermal enerji alanında en fazla kapasite artışı Türkiye'de gerçekleşti. Dünyanın en fazla jeotermal enerji kapasitesine sahip ülkesi ise 2 bin 540 megavatla ABD olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin jeotermal enerjide kurulu kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artarak bin 282 megavata yükseldi. Böylece dünyada 219 megavatla jeotermal enerji alanında en fazla kapasite artışının gerçekleştiği ülke Türkiye oldu.

AA muhabirinin, 21'inci Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politika Ağı'nın (REN 21) "Küresel Durum Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl küresel jeotermal enerji sektörüne yaklaşık 2,2 milyar dolar yatırım yapıldı ve sektörde 94 bin kişi istihdam edildi.

Dünya genelinde jeotermal enerjide kurulu kapasite geçen yıl bir önceki yıla göre 527 megavat artarak toplam 13 bin 300 megavata ulaştı. Dünyanın en fazla jeotermal enerji kapasitesine sahip ülkesi, 2 bin 540 megavatla ABD oldu. Bunu, bin 950 megavat kurulu kapasiteyle Endonezya, bin 930 megavatla Filipinler ve bin 282 megavat ile Türkiye izledi.

Türkiye'nin jeotermal enerjide kurulu kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artarak bin 282 megavata yükseldi. Böylece dünyada jeotermal enerji alanında en fazla kapasite artışının yapıldığı ülke 219 megavatla Türkiye oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin ardından jeotermal enerjide en fazla kapasite artışının gerçekleştiği ülke 140 megavatla Endonezya oldu. Endonezya'nın ardından kapasite artışında 58 megavatla ABD ve 45 megavatla İzlanda geldi.

Son dönemde jeotermal enerji yatırımlarına hız veren Türkiye, 2013-2018 yılları arasında jeotermalde kapasitesini bin megavattan fazla artırdı. Geçen yıl Türkiye'de 8 jeotermal enerji santrali devreye alındı. Böylece ülkedeki toplam jeotermal enerji santrali sayısı 48'e yükseldi.

Söz konusu santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 1,4 olarak hesaplandı.

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