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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.12.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Türkiye İş Bankası konut kredisi faizini 0,98'e indirdi

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Türkiye İş Bankası konut kredisi faizini 0,98'e indirdi

Kamu bankalarının ardından Türkiye İş Bankası da anlaşmalı konut projelerinde konut kredisi faiz oranlarını 0,98'e indirdi. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali yaptığı açıklamada "Ülkemizin içinde bulunduğu ve güç birliği gerektiren böyle dönemlerde büyük kurumların sorumluluk üstlenmesi ve elini taşın altına koyarak zorlukları paylaşması gerektiğini düşünüyoruz. Kurum olarak konut kredisi kampanyasına dahil olmamız da bu yöndeki yaklaşımımızın bir yansıması" dedi.

Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık % 0,98’den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sunuyor. 

Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık % 1,78’e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye %0,98 olarak yansıtılacak.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ BALİ'DEN AÇIKLAMA

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankanın yüzde 0,98 faiz oranlı konut kampanyasına katılmasına ilişkin, "Ülkemizin içinde bulunduğu ve güç birliği gerektiren böyle dönemlerde büyük kurumların sorumluluk üstlenmesi ve elini taşın altına koyarak zorlukları paylaşması gerektiğini düşünüyoruz. Kurum olarak konut kredisi kampanyasına dahil olmamız da bu yöndeki yaklaşımımızın bir yansıması." ifadelerini kullandı.

Adnan Bali, yaptığı yazılı açıklamada, kampanya ile ekonomiye katkıda bulunduklarını belirterek, "Türkiye’nin bankası" olarak bankacılık faaliyetlerini sürdürürken, ülkeye hizmet etmeyi her zaman öncelikleri olarak gördüklerini ve bunun gereğini yerine getirdiklerini kaydetti.

Bali, "Ülkemizin içinde bulunduğu ve güç birliği gerektiren böyle dönemlerde büyük kurumların sorumluluk üstlenmesi ve elini taşın altına koyarak zorlukları paylaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim kurum olarak konut kredisi kampanyasına dahil olmamız da bu yöndeki yaklaşımımızın bir yansıması." ifadelerini kullandı.

İş Bankası, ülke ekonomisini destekleme anlayışının bir uzantısı olarak, kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını indirdiğini duyurmuştu.

Banka, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak 600 bin TL’ye kadar yeni kredi kullanımlarında aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya kadar vadeli geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkanı sunuyor.

Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destekle bu oran müşteriye yüzde 0,98 olarak yansıtılacak.

 

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