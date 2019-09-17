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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.09.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Türkiye-İran 27. Dönem KEK toplantısı gerçekleşti

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Türkiye-İran 27. Dönem KEK toplantısı gerçekleşti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırmak ve derinleştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bugün İran ile karma ekonomik komisyonunun çalışmalarını değerlendirmiş olacağız. En üst düzeyde ilişkilerin artırılarak devamı bizim için de büyük önem arz ediyor" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile İran arasındaki iş birliğini artırmak ve derinleştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "İnşallah bugün İran ile karma ekonomik komisyonunun çalışmalarını değerlendirmiş olacağız. En üst düzeyde ilişkilerin artırılarak devamı bizim için de büyük önem arz ediyor." dedi.

Dönmez, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyetle, Türkiye-İran 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısını gerçekleştirmek üzere bakanlıkta bir araya geldi. İran heyetini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Dönmez, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırmak ve derinleştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Dönmez, hem ikili hem de üçlü temaslarla bu konudaki kararlılığı kamuoyuna da göstermiş olduklarını vurgulayarak, "İnşallah bugün İran ile karma ekonomik komisyonunun çalışmalarını değerlendirmiş olacağız. En üst düzeyde ilişkilerin artırılarak devamı bizim için de büyük önem arz ediyor. İki ülkenin liderinin ortaya koymuş olduğu bu vizyon doğrultusunda başta biz devleti yönetenler olmak üzere özel kamu ayrımı yapmaksızın büyük bir görev ve sorumluluk düştüğünü ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

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