Türkiye İnovasyon haftası başlıyor
TÜRKİYE İnovasyon Haftası, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.
Dünyada ve Türkiye’de fark yaratan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini İstanbul’da bir araya getirerek inovasyon odaklı konferans, sergi ve atölye çalışmaları ve deneyim alanları ile dünya çapında bir etkinlik olan Türkiye İnovasyon Haftası’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı ‘İnovalig Ödül Töreni’ de gerçekleştirilecek.
Bugüne kadar 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik bu yıl da konferans, sergi, atölye çalışmaları ve deneyim alanlarıyla dünyada ve Türkiye’de inovasyon konusunda çok sayıda konuşmacıyı, sektör devlerini, akademisyen ve öğrencileri buluşturacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ‘in katılacağı etkinlikte Shazam Kurucu Ortağı Chris Barton, Estonya Eski Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves gibi global düzeyde alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak.
Teknolojik İlerlemede Çarpan Etkisi: Savunma Sanayi, Hayata Dokunan İnovasyon, Türkiye’de İnovasyon Ve Gelecek, Dijital Dönüşümden Üretim Dönüşümüne: Sanayide Yeni Ufuklar, İhracatın Yeni Rotası: Fiyat Rekabetinden Bilgi Rekabetine, Finansta İnovasyon: Fintech Ve Blokzincir Teknolojileri başlıklı panellerin yer alacağı etkinlik kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek ‘İnovalig Ödül Töreni’nde 2018 yılı inovasyon şampiyonları açıklanacak. Etkinlikte paralel olarak uluslararası arenada güçlü işbirlikleri kurarak Türkiye’nin sahip olduğu üretim gücü ve kapasitesi e-ihracat ile gelişmesine katkı sunan ulusal ve uluslararası organizasyon ‘World E-Commerce Forum’ düzenlenecek. www.turkiyeinovasyonhaftasi.com’dan online kayıtın zorunlu olduğu inovasyon ekosisteminin bu en büyük buluşması, ücretsiz ziyaret edilebilecek.
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