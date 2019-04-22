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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.04.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Türkiye İnovasyon Haftası, 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek

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Türkiye İnovasyon Haftası, 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek

Türkiye'de inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayan etkinlik, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla TİM tarafından İstanbul'da düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası, 3-4 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayan, inovasyon ekosisteminin en büyük buluşması Türkiye İnovasyon Haftası, 3-4 Mayıs'ta İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Etkinlik, dünyada ve Türkiye'de fark yaratan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini bir araya getirecek.

İnovasyon odaklı konferans, sergi, atölye çalışmaları ve deneyim alanlarıyla dünya çapında bir etkinlik olan Türkiye İnovasyon Haftası'nda, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG ödül töreni de gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in katılımı beklenirken, konuşmacılar arasında Shazam Kurucu Ortağı Chris Barton ve eski Estonya Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves gibi uzman isimler de yer alacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca, "Teknolojik İlerlemede Çarpan Etkisi: Savunma Sanayi", "Hayata Dokunan İnovasyon", "Türkiye'de İnovasyon ve Gelecek", "Dijital Dönüşümden Üretim Dönüşümüne: Sanayide Yeni Ufuklar", "İhracatın Yeni Rotası: Fiyat Rekabetinden Bilgi Rekabetine", "Finansta İnovasyon: Fintech ve Blokzincir Teknolojileri" başlıklı paneller düzenlenecek. 

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