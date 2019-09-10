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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.09.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Türkiye-İngiltere ilişkilerinde Brexit sonrası için "iyimser" hava

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Türkiye-İngiltere ilişkilerinde Brexit sonrası için "iyimser" hava

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut "Brexit sonrası İngiltere ile ilişkilerimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Türkiye nihai karara göre ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendiği bir senaryo çerçevesinde hareket etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye ile İngiltere'nin güçlü ekonomik ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Brexit sonrası ilişkilerimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Türkiye nihai karara göre ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendiği bir senaryo çerçevesinde hareket etmektedir." dedi.

Ermut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında doğrudan yabancı yatırımların büyük önem taşıdığını ve Türkiye'yi yatırım merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye ile İngiltere'nin güçlü ekonomik ve ticari ilişkilere sahip iki ülke olduğunu vurgulayan Ermut, "Brexit sonrası ilişkilerimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Türkiye muhtemel tüm sonuçları değerlendirerek nihai karara göre ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendiği bir senaryo çerçevesinde hareket etmektedir." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE 3 BİNE YAKIN İNGİLİZ SERMAYELİ ŞİRKET VAR"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür de 3 bine yakın İngiliz sermayeli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımcı ülkeler arasında ön sıralarda yer aldığını bildirdi.

İkili ticaret hacmine bakıldığında, İngiltere'nin Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı olduğuna dikkati çeken Gür, bu kapsamda Brexit sürecinde bu ülke tarafından kurulan çalışma gruplarında Türkiye'ye de yer verilmesinin bu ortaklığın çıktısı olduğunu dile getirdi.

Gür, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülebilir olması için karşılıklı iş ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Türkiye, bu konuyla ilgili her türlü siyasi ve ekonomik adımı atmaya hazır. İki ülke savunma ve uzay sanayisi gibi konularda ortak çalışma yapma kararı aldılar. Her iki ülkenin üçüncü ülkelerdeki ortak çıkarları doğrultusunda birlikte yönettikleri inşaat ve altyapı projeleri mevcut. Türk yatırımcılarının İngiltere'de daha fazla iş yapmaları önemli. İş konseyi olarak iş birliklerimizin artırılması noktasında çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İş birliği imkanlarını değerlendirip sanayi, akıllı şehirler, tarım, enerji, havacılık, nükleer sanayi gibi daha birçok konuda çalışabileceğimize inanıyorum."

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinde (Brexit) iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin farklı bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gür, "Şartlar nasıl gelişirse gelişsin İngiltere ile Türkiye'nin iki güçlü ortak olarak yollarına devam etmelerinde büyük fayda görüyorum. İngiltere'nin diğer ülkelerle yapacağı anlaşmalara Türkiye'nin ticari ortak olarak katılması her iki tarafın da menfaatine olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE, TÜRKİYE'NİN İHRACATINDA İKİNCİ SIRADA

İhracat Ana Planı'nda belirlenen 17 hedef ülke arasında yer alan İngiltere, Türkiye'nin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli artırdığı gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye-İngiltere ticaret hacmi 2018 yılı itibarıyla 18,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamın 11,2 milyar doları ihracat, 7,4 milyar doları ithalat olarak gerçekleşti. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumunda bulunan İngiltere'ye geçen yıl yapılan ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 15,7, ülkeden ithalatta ise yüzde 13,7 artış kaydedildi.

Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatında öne çıkan fasıllar otomotiv ana ve yan sanayi, örme giyim eşyası ve aksesuarları, elektrikli makine ve cihazlar, kazanlar, makineler, mücevherat, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları, demir ve çelikten eşya dikkati çekiyor.

İngiltere'den gerçekleştirilen ithalatta ise kazanlar, makineler, kıymetli taşlar, demir ve çelik, otomotiv ana ve yan sanayi, eczacılık ürünleri, organik kimyasallar, optik cihazlar, tıbbi aletler önem taşıyan ürün grupları arasında yer alıyor.

İNGİLİZ FİRMALARIN YATIRIMLARI 400 MİLYON DOLARI AŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2018 yılında İngiliz firmalarının gerçekleştirdiği yatırımların tutarı 409 milyon doları buldu. İngiltere'de dağıtım ve satış odaklı temsilcilikleri, şubeleri bulunan Türk firmalarının bu dönemde gerçekleştirdiği yatırım tutarı ise 323 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'deki söz konusu yatırımların altyapı, enerji, gıda ve turizm alanlarında olması dikkati çekiyor. Ayrıca, Türkiye üzerinden Rusya, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine açılma ihtimali de İngiliz yatırımcılar tarafından Türkiye'nin tercih edilme sebebi olarak görülüyor.

"ANLAŞMASIZ BREXİT, TÜRKİYE'Yİ 3 MİLYAR DOLAR KAYBA UĞRATABİLİR"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, olası anlaşmasız Brexit durumunda AB'den sonra en fazla Türkiye'nin etkileceğini bildirmişti. Pekcan, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticarette Türkiye'nin kaybının yaklaşık 3 milyar dolar olabileceğini aktarmıştı.

Otomotiv, tekstil, hazır giyim, beyaz eşya ve elektronik sektörlerinin bu durumdan en fazla zarar görecek sektörler olduğuna işaret eden Pekcan, otomotiv sektöründe 2 milyar dolar, tekstilde 1,3 milyar dolar, elektronik ve beyaz eşyada da 500 milyon dolar gerileme olabileceğini kaydetmişti.

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