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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.01.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Türkiye İmalat PMI Aralık'ta geriledi

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Türkiye İmalat PMI Aralık'ta geriledi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Aralık ayında 44,7’den 44,2’ye geriledi.

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Aralık 2018 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Kasım’da 44,7 olarak kaydedilen PMI, Aralık’ta 44,2 olarak ölçülerek sektörün faaliyet koşullarının yavaş seyretmeye devam ettiğini gösterdi.

Zorlu faaliyet koşulları üretim ve yeni siparişlerin daha da yavaşlamasına neden oldu. Ancak her iki göstergede de yavaşlama önceki aya göre hafif gerçekleşti. Yeni ihracat siparişlerindeki ivme kaybı toplam yeni iş hacmine kıyasla daha sınırlı gerçekleşmeye devam etti. Üretimdeki yavaşlama sonucu istihdam 2018 sonunda da azalmaya devam etti. Ayrıca satın alma faaliyetleri de aralık ayında yavaşlamayı sürdürdü. Döviz kurunun görece istikrarlı seyri, girdi maliyetleri enflasyonunun daha da düşmesini sağladı. Girdi fiyatlarındaki artış hızı, eylüldeki rekor seviyesinden sonra aralıkta üst üste üçüncü ay geriledi ve Eylül 2016’dan bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. Maliyet enflasyonundaki gerileme, imalatçıların talebi canlandırmak için müşterilerine indirim yapmasına olanak sağladı. Böylece nihai ürün fiyatları yaklaşık son altı buçuk yılda ilk kez geriledi.

İSTANBUL İMALAT PMI ARALIKTA 45,2’YE YÜKSELDİ

Kasım ayında 44,1 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Aralık’ta 45,2’ye yükselerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki bozulmanın son 4 ayın en düşük hızında gerçekleştiğine işaret etti. Üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki yavaşlamanın daha sınırlı olması manşet endeksteki yükselişi destekledi. Aralık ayında üretimdeki ivme kaybı, ağustostan beri gözlenen en düşük oranda gerçekleşti. Toplam yeni siparişlerdeki yavaşlama aralıkta hız kesmeye devam etti ancak yeni ihracat siparişlerindeki oldukça ılımlı yavaşlamayla kıyaslandığında çok daha güçlü şekilde gerçekleşti.

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