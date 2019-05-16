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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.05.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Türkiye, ilk çeyrekte AB ile ticaret fazlası verdi

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Türkiye, ilk çeyrekte AB ile ticaret fazlası verdi

Türkiye, yılın ilk 3 ayında AB ile 2 milyar 782,7 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin mart ayında toplam ihracatı 173,4 milyar avroya, ithalatı da 170,4 milyar avroya ulaştı. AB, mart ayında yaklaşık 3 milyar avro ticaret fazlası verdi. Avro Bölgesi'nin ise mart ayında toplam ihracatı 205,6 milyar avro, ithalatı da 183,1 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 22,5 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.
 
Eurostat verilerine göre, Türkiye, AB ülkelerine ocak ayında 1 milyar 793,1 milyon avro, şubat ayında 851,3 milyon avro ve mart ayında 138,3 milyon avro ticaret fazlası gerçekleştirdi. 

Böylece, 2018'in ilk çeyreğinde AB ile yaklaşık 3,5 milyar avro ticaret açığı olan Türkiye, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 782,7 milyon avroluk ticaret fazlası verdi. 

Türkiye'nin yılın ilk 3 ayında AB ülkelerine toplam ihracatı 20,2 milyar avroyu, ithalatı da 17,4 milyar avroyu buldu. 

Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi. 

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