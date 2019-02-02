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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.02.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin artırılması hedefleniyor

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin artırılması hedefleniyor

DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, 2019 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 katına çıkarmak istediklerini söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, bu yıl hedeflerinin Türkiye Yunanistan arasındaki ticaret hacmini 2 katına çıkarmak olduğunu kaydetti.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet başkanlığında geçekleştirilen Yunanistan temasları kapsamında Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Enterprise Greece Başkanı Grigoris Stergioulis ve Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan ziyaret edildi.

Ziyaret çerçevesinde Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Okan’ın ev sahipliğinde "Çalışma Yemeği" gerçekleştirildi. Çalışma Yemeğine DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Ahmet ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Selanik Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Serkan Buralı, Kuzey Yunanistan İhracatçılar Birliği Başkanı Giorgos Konstantopoulos, Selanik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiciler Birliği Başkanı Anastasios Kapnopolis ve Genel Sekreter Polimnia Aleksiadou, Selanik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Birinci Yardımcısı Emmanouil Vlahogiannis, Kuzey Yunanistan Sanayiciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Antonis Siarkos ile Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası Başkanı Dimitris Simeonidis katıldı.

Açıklamada Türkiye-Yunanistan İş Konseyi’nin düzenlemiş olduğu ziyaret ve toplantılar ile ilgili değerlendirmesine yer verilen Ahmet, Yunanistan ile 4 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin, 2017 yılına kıyasla arttığını belirterek, "DEİK/ Türkiye- Yunanistan İş Konseyi olarak, 2019 hedefimiz mevcut olan ticaret hacmini iki katına çıkararak 8 milyar dolara ulaştırmak ve Yunanistan'da var olan Türkiye algısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Yalman Okan’dan da bu kapsamda destek aldıklarını bildiren Ahmet, şunları kaydetti:

"Aldığımız destekler vesilesiyle, Yunanistan ile olan ilişkilerimizi daha ileriye taşımayı umut ediyoruz. Bu sebeple İş Konseyi olarak, Yunanistan ile yeni bir sayfa açmak, karşılıklı yatırımları arttırmak ve Yunanistan’da daha büyük bir çalışma sahasına sahip olabilmek adına, potansiyel muhatap kuruluşlarla temaslar gerçekleştirdik. Verimli ve olumlu geçen bu toplantılarda, iki yıldır gerçekleştirilemeyen ekonomik iş forumunun hayata geçirilebilmesi için aksiyon planları geliştirdik."

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