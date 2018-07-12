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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
12.07.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

"Türkiye ile ticaret hacmimiz 30 milyon dolar olacak"

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"Türkiye ile ticaret hacmimiz 30 milyon dolar olacak"

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard: "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 12 milyar dolar. Bu, özel sektörlerin karşılıklı iş birliğiyle çok rahat bir şekilde 2-3 katına çıkabilir. İki ülke olarak hedefimiz 30 milyar dolar ticaret hacmini yakalamak."

İRAN'IN Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 12 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Bu, özel sektörlerin karşılıklı iş birliğiyle çok rahat bir şekilde 2-3 katına çıkabilir. İki ülke olarak hedefimiz 30 milyar dolar ticaret hacmini yakalamak." dedi.

Fard, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından düzenlenen "İran Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında 600 kilometre sınır bulunduğunu, İran'a komşu 15 ülke arasında en önemlisinin Türkiye olduğunu söyledi.

İranlı turistlerin birinci tercihinin Türkiye olduğuna işaret eden Fard, her yıl Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısının arttığını dile getirdi.

Türkiye özel sektörünün güçlü ve tecrübeli olduğunu belirten Fard, "İran olarak biz de özel sektörle ilgili gelişmelere imza atıyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 12 milyar dolar. Bu, özel sektörlerin karşılıklı iş birliğiyle çok rahat bir şekilde 2-3 katına çıkabilir. İki ülke olarak hedefimiz 30 milyar dolar ticaret hacmini yakalamak." diye konuştu.

İki ülke arasında milli para birimleriyle ticaret yapmak için girişimlerde bulunulduğunu belirten Fard, bunun kısa zamanda çözüleceğini ifade etti.

İRAN'DAN 3 MİLYON TURİST BEKLENTİSİ

İZTO Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu da İran turizm pazarında Ege Bölgesi'nin 330 milyon dolarlık payı bulunduğunu söyledi.

İran ile Türkiye'nin karşılıklı ticaretin yanı sıra turizm konusunda da büyük bir iş birliği potansiyeli bulunduğuna işaret eden Elmasoğlu, "2014 yılında ülkemizi ziyaret eden İranlı sayısı 1,6 milyon iken, 2017 yılında 2,5 milyon olmuştur. Yapılan değerlendirmeler 2018 yılında İranlı turist sayısının 3 milyonu aşacağı yönünde. Turizm konusunda iş birliği yapmamız son derece önemli." dedi.

 

 

 

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