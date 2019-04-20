Türkiye ile İtalya arasında ticaret artıyor

Türkiye ile İtalya arasında dış ticaret hacmi 20 milyar dolara koşuyor. Türkiye, 2018 yılında İtalya’ya 9 milyar 467 milyon dolar ihracat yaparken, İtalya’dan yaptığı ithalat 10 milyar 154 milyon dolar oldu.



Türkiye ile İtalya arasındaki dış ticaretin dengeli bir şekilde seyrettiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, iki ülke arasında tarihi bağları güçlü, sağlıklı gelişen bir ticaret olduğunu dile getirdi.



İzmir’e yeni atanan İzmir Konsolosu Valerio Giorgio’nun Ege İhracatçı Birlikleri’ni ziyaretinde konuşan Eskinazi, “İki ülkenin birbirini tamamlayan özellikleri var. İhracatımız ve ithalatımız karşılıklı olarak dengeli gidiyor. Şu anda yüzde 93’e ulaşan bir dış ticaret dengesi söz konusu. İtalya ile Türkiye’nin benzerlikleri fazla, İtalyanların başarılı kümelenme modelleri var, biz de aynı yolda ilerliyoruz. İki ülke arasında ticaretin gelişimi için iş insanlarımızın vize işlemlerinde karşılıklı işbirliğiniz geliştirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.



Türkiye ile İtalya’nın partner olmasını istediklerini dile getiren İtalya’nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio ise iki ülke ekonomisinin karşılıklı yatırımlarla gelişmesini ve büyümesini istediklerini vurguladı. İtalya ile Türkiye arasındaki dış ticaretin dengeli gitmesinden mutluluk duyduklarını anlatan Giorgio, "Beraber büyüyen iki olgun pazardan söz ediyoruz. Bir evlilikteki birliktelik gibi iki ülke arasında dengeli bir ticaret söz konusu" dedi.



İtalya’da küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği başarılı sanayi bölgeleri olduğuna dikkati çeken Giorgio, “Bu örnekleri anlatan bir etkinliği birlikte yapabiliriz. Bu modelle sağlanan başarıyı, bu alandaki tecrübeleri Türk iş dünyasına aktarabiliriz” şeklinde konuştu.



Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, İtalya’da Türk su ürünlerin pazar payını arttırmak istediklerini, İtalyan turistlerin İzmir ve Bodrum’u daha fazla ziyaret etmeleri için ortak projeler geliştirilmesi önerisinde bulundu.



ZANDAR: “İTALYA’YA AYAKKABI VE ÇANTA SATIYORUZ”



Deri sektörünün İtalya’dan makine, ayakkabı malzemeleri ve yazılım ithal ettiği bilgisini veren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar da, "Bunun karşılığında İtalya’ya bitmiş ürün olarak ayakkabı ve çanta ihraç ediyoruz. İtalya’da lüks markalar bizden çok alım yapıyorlar üretim yönümüzü biliyorlar, tasarım yönümüzü bilmiyorlar. Tasarım konusunda ortaklıklara hazırız. İtalya’da Garda Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. İtalyan Fuar Organizatörleri ile daha iyi iletişim kurmak için destek bekliyoruz" diye aktardı.

İtalya’ya kağıt ve orman ürünleri ihraç ettikleri bilgisini veren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı da, 2019 yılı mart ayında Ege Bölgesi'nden İtalya'ya yapılan orman ürünleri ihracatında yüzde 125'lik artış yakaladıklarını, mobilya sektöründe ise iki ülkenin üçüncü ülkelere mobilya ihracatı için ortaklıklar kurabileceğini, Ege mobilya üreticilerinin önümüzdeki yıllarda kaliteli yeni tasarımlarla İtalyan mobilyası ile rekabet edecek konuma geleceğine inandıklarını ifade etti.



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Bölgesi’nden yapılan konfeksiyon ihracatında İtalya’nın çok önemli bir Pazar olduğunun altını çizdi. Sertbaş, şöyle devam etti:



"Birliğimizden İtalya’ya 2018 yılında 60 milyon dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç ettik. Bölgemizde faaliyet gösteren her firmamızın en az bir İtalyan müşterisi var. Ünlü İtalyan markalarına üretim yapıyoruz."



Zeytinyağı sektöründe İtalya’nın dünya çapında çok güçlü olduğuna vurgu yapan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, özellikle zeytin ve zeytinyağı üretiminde kullandıkları makine ve ekipmanın çoğunun İtalyan orijinli olduğunu söyledi.



İtalyanların Türkiye’de Türklerle zeytin ve zeytinyağı sektörüne yatırım yapmaları çağrısında bulunan Er, “Dünya genelinde zeytin ve zeytinyağını ambalajlı olarak en fazla ihraç eden İtalyanlar. Türkler ve İtalyanlar ortak yatırımlar yaparak üçüncü ülkelere sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapabiliriz. Türk zeytin ve zeytinyağı sektörü olarak İtalyanlarla ortaklığa açığız” dedi.



UÇAK: "İTALYA’YA KESTANE DIŞINDA ÜRÜNLER DE SATMAK İSTİYORUZ"



Ege Bölgesi’nden İtalya’ya yoğun bir kestane ihracatı olduğu bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise şöyle konuştu:

"Tek dileğimiz İtalya ile ticareti arttırmak kestane dışında da çok ürünümüz var. Kiraz, çilek, domates, bunları da İtalya’ya satmak istiyoruz. Makine ve ambalaj malzemelerini İtalya’dan alıyoruz. İtalyan makinelerinden ve ambalaj malzemelerinden son derece memnunuz."

Ziyarete Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz da katıldı.