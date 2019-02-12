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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.02.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Türkiye ile İran arasında turizmde iş birliği

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Türkiye ile İran arasında turizmde iş birliği

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya "Turist alışverişinde İran ile Türkiye arasında bir dengesizlik olduğunun biz de farkındayız. Türkiye'ye gelen İranlı sayısını azaltmak yerine İran'a gelen Türkiyeli sayısını artırma yönünde çaba sarf etmeye ve çözüm bulmaya geldik" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile İran Havayolu Ulaşımı ve Turizm Acenteleri Birliğince (AATTAI) iki ülke arasındaki turizm potansiyelini geliştirmek ve turist sayısını artırmak amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, İran Cumhurbaşkanlığı El Sanatları ve Turizm Teşkilatı Başkanı Ali Asgar Munisan, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve AATTAI Başkanı Hürmetullah Refii'nin katılımıyla Tahran'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda turizmde iş birliği ele alındı.
Örs, burada yaptığı konuşmada, İran ve Türkiye'nin bölgenin birbirinden ayrılması imkansız iki büyük ülkesi ve gücü olduğunu belirterek, "Eğer biz potansiyellerimizi doğru kullanırsak bölgede İran ve Türkiye dışında hiçbir ülke söz söyleyemez." dedi.

Turizm alanında çeşitli sorunlar olduğunu dile getiren Örs, "Türk ve İran bürokrasisinin üst iradesi eğer uygun bir şekilde hızlıca tecelli ederse bunu nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Bunun için çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye'de çok sayıda İranlı turistin ağırlanırken Türkiye'den İran'a daha az turist geldiğini ifade eden Örs, bunun sebeplerinden birinin otelcilik alanındaki turizm yatırımları olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı El Sanatları ve Turizm Teşkilatı Başkanı Ali Asgar Munisan da İran'ın Türkiye ile birlikte bölgenin büyük bir gücü olduğunu belirterek, "Yaptırımlara ve baskılara rağmen geliştirmeye çalıştığımız alanlardan biri turizmdir. İran'a daha önce 450 bin yabancı turist geliyorken şimdi bu rakam 6 milyona çıktı. İran takvimine göre yeni yıla kadar bu seneki turist sayısının 7 milyona çıkmasını bekliyoruz. Üzerimizdeki tüm baskılara, yaptırımlara ve aleyhimizdeki negatif propagandalara rağmen bu sayıya ulaştık." dedi.

Ülke çapında yaklaşık bin 400 otel ve konaklama merkezi bulunduğunu, 12 milyar dolarlık 2 bin yatırım projesinin de devam ettiğini anlatan Munisan, tanıtım ve pazarlamada Türkiye kadar profesyonel olmadıklarını dile getirdi.

Türkiye ve İran'ın bugün her zamankinden daha yakın ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Munisan, şunları kaydetti:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan defalarca İran'a geldi ve Sayın Hasan Ruhani de Türkiye'ye gitti. İki ülkenin cumhurbaşkanları birbirine çok yakın. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye ile İran arasındaki turizm iş birliğinin bundan daha güçlü olması gerektiğini söyleyebiliriz ancak iki ülkenin turizm ilişkilerinde denge sağlanabilmiş değil. Bu alandaki dengeyi sağlayabilmemiz lazım. Turist sayısıyla ilgili birbirimize yaklaşmalıyız. Turizm sektörü yaptırım kabul etmez."

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Bursa, Antalya, Konya ve Düzce temsilcileriyle turizm ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla İran'a geldiklerini belirterek, "Turist alışverişinde İran ile Türkiye arasında bir dengesizlik olduğunun biz de farkındayız. Türkiye'ye gelen İranlı sayısını azaltmak yerine İran'a gelen Türkiyeli sayısını artırma yönünde çaba sarfetmeye ve çözüm bulmaya geldik." diye konuştu.

Türkiye'nin 2018 yılında yaklaşık 40 milyon yabancı ziyaretçi ağırladığını, bunlardan 2 milyonunun İranlı olduğunu aktaran Bağlıkaya, İran'ın zenginliklerini anlatmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Bağlıkaya, imzalanacak iş birliği anlaşmasının ülkelerin turist trafiğini karşılıklı olarak artıracağını ve turizm gelirlerini yükselteceğini söyledi.

AATTAI Başkanı Refii de iki ülkenin Türkiye'de Mevlana İran'da da Beyazidi Bestami ve Feriduddin Attar gibi birçok ortak değere sahip olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"İran'dan yılda yaklaşık 8 milyon turist yurt dışına çıkıyor ve iki Müslüman ülke Türkiye ile Irak'a gidiyor ancak Türkiye'den İran'a gelen turist sayısı yüzde 4'ün altında. TÜRSAB yetkilileriyle yapacağımız anlaşmalarla tek yönlü olan turizmi çift yönlü hale getirmeye çalışacağız."

Konuşmaların ardından Bağlıkaya ve Refii, turizm alanında iş birliğini öngören anlaşmayı imzaladı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Erdem ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'da ilk defa böyle geniş kapsamlı ve hedefleri büyük bir toplantı düzenlediklerini söyledi. Erdem, "Buradaki amacımız, görevi Türkiye'yi etkin bir şekilde tanıtmak olan TÜRSAB'ı İranlı seyahat acenteleri ile tanıştırmak ve iş potansiyelimizi artırmaktır. İran'dan gelen turist sayısının daha da artırılması ve Türkiye'den İran'a gelen turist sayısının da yükselmesini hedefliyoruz." dedi.

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