Türkiye ile Birleşik Krallık, bilim ve inovasyondaki iş birliğini genişletti

İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, “İş birliği ile bilime dayalı politikaların geliştirilmesi ve iki tarafın paylaşımlarının artırılmasının yanında, ticaret ve yatırım ilişkileri bakımından yeni fırsatların yakalanması mümkün olacak” dedi. Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott ise “Bölgesel Kalkınma Ajanslarının, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki inovasyon iş birliklerini desteklemek ve geliştirmek için çalışılması gereken elzem paydaşlardan olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bilim ve inovasyon alanında devam eden iş birliğini genişletecek olan protokol metni, Birleşik Krallık İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından imzalandı. İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada “İş birliği protokolü ile bilime dayalı politikaların geliştirilmesi ve iki tarafın paylaşımlarının artırılmasının yanında, ticaret ve yatırım ilişkileri bakımından yeni fırsatların yakalanması mümkün olacak” dedi. Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott ise “Bölgesel Kalkınma Ajanslarının, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki inovasyon iş birliklerini desteklemek ve geliştirmek için çalışılması gereken elzem paydaşlardan olduğunu düşünüyoruz. Bugün imzaladığımız bu iş birliği protokolü ile iki ülke arasındaki inovasyon iş birliğini daha ileri seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında bilim ve inovasyon alanında devam eden iş birliği genişletildi. Birleşik Krallık İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) bu alanda 2016 yılında başlattığı iş birliği 20 Mart 2018 tarihinde imzalanan protokol ile güçlendirildi. Protokol metnini İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin ile Birleşik Krallık İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı adına Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott imzaladı. İstanbul’da imzalanan protokol ile iki ülke arasında Ar-Ge, eğitim ve yenilik alanlarında iş birliğinin daha da artırılması ve geliştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda iki ülke özel sektör ve yüksek eğitim kurumları arasında en yüksek seviyede iş birliği yapılması, Birleşik Krallık ile ortak gerçekleştirilecek inovasyon projelerine destek verecek finansal araçların geliştirilmesi, öğrenci, araştırmacı, girişimci değişim programlarına imkan sağlanması planlanıyor. Aynı zamanda Türkiye ve Birleşik Krallık, inovasyona dayalı bölgesel politikalar geliştirilmesine yönelik en iyi uygulamaları paylaşma ve teknoloji tabanlı ticaret ve yatırım ilişkilerini arttırma fırsatı bulacak.

VALİ ŞAHİN: “TİCARET VE YATIRIM İLİŞKİLERİNDE YENİ FIRSATLAR YAKALANACAK.”

İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada “Bu protokolün Birleşik Krallık ve Türkiye arasında uzun süredir devam etmekte olan iş birliğine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. İş birliği sayesinde bilime dayalı politikaların geliştirilmesi ve iki tarafın paylaşımlarının artırılmasının yanında, ticaret ve yatırım ilişkileri bakımından da yeni fırsatların yakalanması mümkün olacaktır. Böylece son dönemde ivme kazanan teknoloji ve inovasyon iş birliklerinin bölgesel kalkınma alanında da geliştirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott da yaptığı konuşmada “2014 yılında Birleşik Krallık ve Türkiye arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile başlayan Newton-Katip Çelebi Fonu işbirliği kapsamında şimdiye kadar Türkiye’den 307 araştırmacı desteklenmiş ve 17 Milyon Sterlin üzerinde fon sağlanmıştır. 2015 yılında ise Türkiye ve Birleşik Krallık arasında Bilim ve İnovasyon yılı ilan edilmiş, aynı yıl içinde gerçekleştirilen 50’ye yakın etkinlikte 1.000’i aşkın araştırmacı, politika belirleyici kişiler ve şirketler buluşturulmuş ve Newton-Katip Çelebi Fonu başta olmak üzere bilimsel işbirliği fırsatları aktarılmıştır. İstanbul Kalkınma Ajansı ile imzalayacağımız bu mutabakat zaptı ile mevcut iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi umut ediyoruz. Ajans ile bilim ve inovasyon odaklı fon araçları geliştirerek, Birleşik Krallık ve İstanbul’daki üniversite ve şirketleri bir araya getirmeyi ve katma değer sağlayan ortak projeler geliştirmelerini desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

BÜYÜKLÜĞÜ 56 MİLYON STERLİN OLAN FON İLE İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİ

İki ülke arasında bilim ve inovasyon alanındaki iş birliği, 2014 yılında TÜBİTAK ile Birleşik Krallık İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı tarafından ortak araştırma ve inovasyon faaliyetlerini destekleyen Katip Çelebi – Newton Fonu’nun hayata geçirilmesi ile ivme kazandı. Toplam büyüklüğü 56 milyon sterlin olan ve 2021 yılına kadar devam edecek Katip Çelebi -Newton Fonu’nun oluşturulmasının ardından 2015 yılı Birleşik Krallık-Türkiye Bilim ve İnovasyon Yılı ilan edildi. Önemli bir kilometre taşı olan bu gelişme, iki ülke arasında bilimsel ve teknoloji iş birliğini geliştirme açısından büyük bir fırsat yarattı. Aynı yıl içinde gerçekleştirilen 50’ye yakın etkinlikte 1.000’i aşkın araştırmacı, politika belirleyici kişiler ve şirketler buluşturuldu ve Katip Çelebi-Newton Fonu başta olmak üzere bilimsel işbirliği fırsatları aktarıldı.

2014 yılında Birleşik Krallık ve Türkiye arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile başlayan Newton-Katip Çelebi Fonu kapsamında şimdiye kadar Türkiye’den 307 araştırmacı desteklendi ve 17 Milyon Sterlin üzerinde fon sağlandı. Yine coğrafi olarak kapsayıcı özellikteki Newton- Katip Çelebi Fonu, Türkiye’nin 27 şehrindeki 72 kuruluşa ulaştı. Önümüzdeki dönemde Birleşik Krallık olarak Newton- Katip Çelebi Fonu kapsamındaki hedefler arasında programa daha çok paydaşın dahil edilmesi ve fon olanaklarının artırılmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır.