Türkiye ile Birleşik Krallık arasında "temiz teknoloji" alanında iş birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi (OSTİM Enerjik) ile Birleşik Krallık Büyükelçiliği tarafından OSTİM'de düzenlenen "Birleşik Krallık-Türkiye Temiz Teknolojiler Alanında İşbirliği Programı"nın açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki iş birliklerine değindi.

İki ülkenin özellikle savunma sanayisi ve otomotiv sektöründe uzun yıllardır ciddi ilişkileri bulunduğunu hatırlatan Büyükdede, "Hedefimiz Türkiye ve Britanya arasında başarılı iş birliklerinin geliştirilmesi. Önemli ticari ilişkileri olan iki ülkenin bundan sonra çok daha etkin ticari girişimler ve anlaşmalarla ilişkilerini daha da geliştireceği kanaatindeyiz." diye konuştu.

OSTİM Enerjik benzeri kümelenmelerin iş bölümü ekonomisi, nitelikli iş gücü ve yüksek verimle yerel ekonomilere katkı sunduğuna dikkati çeken Büyükdede, şöyle konuştu: "Ekonomik büyüme ve sanayinin gelişimi açısından en temel girdi haline gelen enerjinin günümüzdeki stratejik önemi giderek artıyor. Sürdürülebilir kalkınma için enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, enerji verimliliğini sağlamak, karbondioksit salınımlarını azaltmak çok önemli. OSTİM kümelenmesinin sektörel odağı çevre dostu enerji ve enerji depolama, döngü ekonomisi, sürdürülebilir su yönetimi, sürdürülebilir hareketlilik, kaynak ve malzeme verimliliği ile enerji verimliliği gibi ana başlıkları içeren temiz teknolojiler. Bu sebeple enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji programları, sektörel uygulamalara ciddi katkılar sunacaktır."

"BREXİT KORKUTUCU GELSE DE İYİMSER OLUNMALI"

Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Berry Janvrin de iki ülke ilişkilerinin geldiği boyuta dikkati çekerek, "Türkiye'de büyük bir dinamizm, enerji ve çeşitlilik var. Özellikle bugün İngiliz firmalar burada Türk enerji ve teknoloji firmalarıyla iş birliği içinde ve gelecekte karşımıza çıkacak temiz teknoloji için çalışılıyor. Türkiye ile iş birlikleri çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Janvrin, Britanya'nın Türk malları için ikinci büyük ihracat pazarı olduğunu ve ikili ticaretin yaklaşık 17 milyar sterlin seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Britanya'nın Türkiye'de çok yüksek seviyede yatırıma sahip olduğunu ve Brexit sürecinin bunu etkilememesini istediklerini vurgulayan Janvrin, şunları kaydetti:

"Başbakan'ın ticaret elçisi olarak söyleyebilirim ki Brexit meselesi herkese oldukça korkutucu geliyor. Fakat iki ülke ilişkisine bakınca nasıl rüzgarlar eserse essin bizim aramızda güçlü bir ticaret ilişkisi bulunsun istiyoruz. Ticaret konusunda iyimser olunmalı. Birleşik Krallık her zaman iş dünyası için lider bir ülke olmuştur. Buradaki iş heyeti içinde önemli teknoloji şirketleri bulunuyor. Britanyalı tedarikçilerle iş birliği yapacak Türkler için Britanya'da ihtiyaç kredisi finansmanı sağlanıyor. İhracat Kredisi Ajansının Türkiye'den gelecek 18,5 milyar Türk lirasına kadar Türk firmalarını desteklemek için iştahı var. Bunun içinde yüzde 20'lik Britanya içeriği bulunması gerekli ki bu içerik yüzdesi oldukça düşük."

Janvrin, Britanya'nın, eğitim, vergi sistemi, G20 üyeliği, serbest ticareti destekleme kültürü ve göçmenlere tutumu gibi önemli konulardaki olumlu çözümleriyle yatırım için uygun bir ülke olduğunu dile getirdi.

Ticaret ve bilim dünyasının iklim değişikliğiyle birlikte mücadele etmesi gerektiğine işaret eden Janvrin, "Britanya'daki enerjinin üçte biri 2030'da rüzgardan sağlanacak. Mevcut şebeke altyapısının entegrasyonunda da çalışıyoruz. Bu konuda yoğun çalışma yapılmalı." ifadelerini kullandı.

OSTİM Enerjik Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik de enerjiyle ilgili iş fırsatlarını Birleşik Krallık'tan partnerleriyle değerlendirmek istediklerini söyledi.

Çelik, her iki ülkenin iyi olunan konularda karşılıklı iş birliği içinde temiz enerji alanında büyüme gerçekleştirebileceğini kaydetti.