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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.04.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Türkiye ile Azerbaycan arasında pamukçuluk geliştirilecek

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Türkiye ile Azerbaycan arasında pamukçuluk geliştirilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkinin, karşılıklı ticaret ve yatırıma dönüşeceğine inandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov, bir otelde düzenlenen imza töreninde, iki ülke arasında pamukçuluğun geliştirilmesi projesinin hazırlanmasına dair niyet beyanını imzaladı. 

Törende ayrıca, Türkiye-Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 9. Dönem Toplantısı kapsamında TYK Tutanağı ile Pamuk Mutabakat Zaptı da imzalandı. 
İki ülkenin heyetleri daha sonra basına kapalı ikili görüşme yaptı. 

Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Pakdemirli, İzmir'de ülkelerin teknik heyetlerinin bir araya gelerek Tarım Yürütme Komitesi 9. Dönem Toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti. 

Türkiye'nin Azerbaycan ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefi bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, "Hem bu hedefe ulaşmak, 15 milyar dolarlık potansiyel ticaretten daha fazla pay alabilmek için elimizden gelenden daha fazla yapmamız gerektiğini konuştuk." dedi. 

Pakdemirli, Türkiye'nin fındık alanında dünya pazarının yüzde 65-70'ine sahip olduğunu, Azerbaycan'ın da ciddi bir fındık üreticisi haline gelmeye başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu: 

"Bu alanda Azerbaycan ile hem üretim hem pazarlama alanında iş birliği yapma konusunda birlikte adımlar atmaya karar verdik. Pamuk alanında da bir iş birliği imzaladık. Azerbaycan'ın pamuk üretimi potansiyelinin artması konusunda Türkiye'nin her türlü desteği vermesi konusunda fikir birliğine vardık. Toprak analizleri konusunda Türkiye iyi. Burada da Azerbaycan ile işbirliği yapacağız. İyi işleyen bir sigorta modelimiz var, TARSİM. Kötü zamanda çiftçinin yanında olan bir sistem. Aynısını, bir benzerini Azerbaycan'da hayata geçirmek istiyoruz." 

TARIM MÜŞAVİRİ TALEBİ

Pakdemirli, Azerbaycan'ın karşılıklı tarım müşaviri atanması konusunda talebi bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti: 

"Azerbaycan tarafından bir tarım müşaviri olursa biz de atarız, hiçbir sıkıntımız yok. İşbirliği alanlarından biri de TİGEM, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Hem tohumculuk hem de diğer alanlarda iş birliklerimiz devam edecek. Biz kültür balığı yetiştiriciliğinde dünyada önde gelen ülkelerdeniz. Kültür balıkçılığı konusundaki bilgi birikimimizi paylaşmak istiyoruz. Azerbaycan'ın yaptığı balık ticareti ve ithalatından da daha fazla pay almak istediğimizi ama Azerbaycan'ın kendi kapasitesini oluşturmak istediğinde onların yanında olacağımızı dost ve kardeş ülke olarak bildirdik. Ormancılık konularında da her türlü yardıma hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Yangınla mücadelede dünyada birinciyiz, bu alanda da bilgimizi becerimizi aktarmaya hazır olduğumuzu ilettik. Azerbaycan ve Türkiye iki devlet, bir millet diyoruz. Bu anlamda bilgi, birikim ve becerimizi karşılıklı paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde bu ilişkimizin karşılıklı ticaret ve yatırıma dönüşeceğine inanıyorum." 

Pakdemirli, "Her ülkenin dışa bağımlılığı var, buna yönelik hangi projeleriniz olacak?" şeklindeki soruya, "İki tarafın ithal ettiği ama birbirinden ithal etmediği ürünler var. Bu ürünler konusunda karşılıklı tarım yürütme komitelerimiz çalışıyor. Buradaki ürünleri tek tek ürün bazında ele alarak mümkün mertebe ticareti iki ülke arasında birbirine bağlama konusunda karşılıklı niyetlerimizi beyan ettik." yanıtını verdi. 

Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov ise tarımda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi noktaya getirilmesi amacıyla karşılıklı görüşmeler yaptıklarını söyledi. 
Azerbaycan ve Türkiye arasında tarımdaki ilişkilerin hızla yükseldiğini kaydeden Karimov, "Azerbaycan'da önemli ıslahatlar yapıldı. Hayata geçirilen ıslahatların olumlu neticelenmesi için bizim esas strateji partnerimiz Türkiye'dir, Türkiye'nin Tarım Bakanlığıdır." dedi. 

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