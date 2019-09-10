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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.09.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Türkiye-Hollanda JETCO toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek

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Türkiye-Hollanda JETCO toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin en önemli ayağını oluşturan Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi Toplantısı'nın ikincisi yarın Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın eş başkanlığında Ankara'da yapılacak.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin en önemli ayağını oluşturan Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) İkinci Dönem Toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantılarda ikili ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri ve üçüncü ülkelerde iş birlikleri gibi konular ayrıntılı olarak masaya yatırılacak.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Türkiye-Hollanda JETCO İkinci Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın eş başkanlıklarında yarın yapılacak. Ankara'daki toplantılarda ikili ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri ve üçüncü ülkelerde iş birlikleri, standardizasyon, enerji, ulaşım, akıllı ve yeşil şehirler, geri dönüşüm ekonomisi, bilim ve yenilikçilik alanında iş birliği konuları ayrıntılı ele alınacak.

Ayrıca, ziyaret sırasında, Ticaret Bakanlığının koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Hollanda Sanayi ve İşverenler Konfederasyonu (VNO-NCW) organizasyonunda, iki ülke özel sektör kuruluşları ve firmalarının katılımıyla Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa İş ve Yatırım Toplantısı da düzenlenecek.

Toplantıda, JETCO mekanizması eş başkanları Pekcan ile Kaag, Türkiye ve Hollanda'nın önde gelen firmalarıyla buluşarak ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi amacıyla fikir alışverişinde bulunacak.

"DIŞ TİCARETTE KADIN İŞ BİRLİĞİ" KONUŞULACAK

Öte yandan dış ticarette kadın ve gençlerin önünü açmak, desteklerden daha fazla yararlanmalarını teşvik etmek, onlarla bakanlık arasında köprü kurmak için bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığını oluşturan Ticaret Bakanlığı, kadınların ihracattaki rolünün artırılması için ülkelerle de temaslarını sürdürüyor.

İhracatta Türk kadın girişimcilerin aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten bakanlık, bu kapsamda Japonya, Kanada, İspanya gibi ülkelerin yanı sıra Hollanda ile de iş birliğine gidecek.

Hollanda ile ticari ilişkilerin en önemli ayağını oluşturan JETCO toplantısında ikili ticari ilişkilerin daha ileri boyuta ulaşması için klasik yöntemlere ek olarak yeni projelerin geliştirilmesi için adımlar atan bakanlık, bu kapsamda organizasyonun konularından birini de "iki ülkenin kadın girişimcileri arasındaki iş birliğini güçlendirmek" olarak belirledi. Bu sebeple söz konusu toplantıya birçok kadın girişimci de iştirak ederek, faaliyetlerini anlatacak ve iş birliği alanlarıyla ilgili öneriler sunacak.

YATIRIMLARDA VE DIŞ TİCARETTE ÖNEMLİ PARTNER

Türkiye ile Hollanda arasında ikili ticari ilişkilere bakıldığında yakın iş birliği dikkati çekiyor. Türkiye, bu ülkeden geçen yılın 8 aylık döneminde 3 milyar 129 milyon dolar ihracat yaparken, 2 milyar 433 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Bu yılın 8 aylık döneminde ise ihracat 3 milyar 626 milyar doları bulurken, ithalat 2 milyar 52 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Hollanda ile 548 milyon dolarlık 6 müteahhitlik projesi de yürütülüyor. Türkiye'nin önemli partnerlerinden olan Hollandalı yatırımcıların Türkiye'de 24,9 milyar dolar yatırımı bulunuyor. Bu rakamla Hollanda, Türkiye'de en fazla yatırım yapan ülke durumunda yer alıyor. 

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