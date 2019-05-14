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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.05.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Türkiye hidroelektrikte dünya sıralamasında yükseliyor

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Türkiye hidroelektrikte dünya sıralamasında yükseliyor

Türkiye, geçen yıl bin 85 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasite kurulumu ile dünya sıralamasında 4'üncülüğe yükseldi. Geçen yıl 48 ülke toplam 21 bin 800 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasitesi oluşturdu.

Türkiye, geçen yıl bin 85 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasite kurulumu ile Avrupa'da liderliğini devam ettirirken dünyada 4'üncü sıraya yükseldi.

AA muhabirinin, Uluslararası Hidroelektrik Enerjisi Kurumunun (IHA) "2019 Hidroelektrik Enerji Görünümü" raporundan yaptığı derlemeye göre, dünyada geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 15,9'unu hidroelektrik enerjisi oluşturdu.

Geçen yıl 48 ülke toplam 21 bin 800 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasitesi oluşturdu. Böylece, küresel hidroelektrik kurulu kapasitesi 1 milyon 292 bin megavata ulaştı. En çok kapasite artışı 13 bin 131 megavat ile Asya ve Pasifik ülkelerinde gerçekleşirken, onu 5 bin 475 ile Amerika kıtası, 2 bin 202 megavat ile Avrupa ve bin 9 megavat ile Afrika kıtası takip etti.

Geçen yıl hidroelektrik santrallerinden 4 bin 200 teravatsaat elektrik üretimi yapıldı. Türkiye geçen yıl bin 85 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasite kurulumu ile Avrupa'daki birinciliğini korurken dünya sıralamasında 4'üncülüğe yükseldi. Türkiye bir önceki yıl 592 megavatlık yeni kapasite kurulumu ile dünyada 6'ncı sırada yer almıştı.

Geçen yıl en çok hidroelektrik enerjisi kapasite kurulumu yapan ülkeler sıralamasının başında Çin 8 bin 540 megavat ile geliyor, onu 3 bin 866 megavat ile Brezilya ve 2 bin 487 megavat ile Hindistan izledi.

2017'de de 9 bin 120 megavat ile listenin başında Çin yer almıştı. Çin'i 3 bin 376 megavat ile Brezilya, bin 908 ile Hindistan ve bin 50 ile Portekiz takip etmişti. Listede Türkiye, bin 18 megavat yeni hidroelektrik enerjisi kurulumu yapan Angola'nın altında yer almıştı.

 

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