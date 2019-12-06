Türkiye "hava trafiğinin merkezi" olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, "7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü" dolayısıyla değerlendirmede bulundu.



Havacılıkta dünya ölçeğinde kurulacak ikili ve çok taraflı iş birlikleriyle küresel havacılığın emniyetli ve güvenli bir şekilde yürütülebileceğini ifade eden Turhan, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) üye 193 ülkenin Sivil Havacılık Günü'nü kutladı.



Turhan, teknolojinin büyük bir hızla geliştiği dijital çağda "Ağ Toplumu" olarak adlandırılan bugünün toplumunda erişim ve ulaşım imkanlarının geliştirilmesinin en temel ihtiyaç olduğunu söyledi.



Havacılık bağlantılarının güçlendirilmesinin gerek ülkeler arasında gerekse uluslararası alanda iş birliğinin artırılmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Turhan, küresel ölçekte sivil havacılık kurallarını belirleyen, yasal düzenlemeleri oluşturan ve uygulanmasına yönelik standartları belirleyen kuruluş niteliğindeki ICAO'nun önemine dikkati çekti. Turhan, teşkilatın "Hiçbir Ülkenin Geride Kalmaması İçin Birlikte Çalışma" temasına uygun olarak çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.



KÜRESEL HAVACILIĞA 3 BOYUTLU KATKI



Türkiye'nin sivil havacılıkta iş birliği için atılacak adımları, "İstikbal göklerdedir" hedefinin gerçekleşmesi için en temel stratejik unsur olarak değerlendirdiğine işaret ederek, ülkenin küresel havacılık sistemine üç boyutlu katkısının bulunduğunu anlattı.



Bakan Turhan, şöyle devam etti:



"Bunlardan ilki, diğer ülkelerle iş birliğinin güçlendirilmesi, ikili havacılık anlaşmalarıyla dünyanın en gelişmiş uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline gelerek, hava yolu yolcu ve uçak trafiğindeki gelişme rakamlarımızla küresel havacılık sistemine yaptığımız katkıdır. 'Dünyada uçmadığımız yer kalmayacak' hedefiyle kurduğumuz hava yolu bağlantıları, ülkemizi havacılık listelerinin zirvesine taşıyan en temel kriterlerden biridir."



Turhan, Türkiye'nin küresel havacılık sistemine yaptığı ikinci katkının, uluslararası mevzuat ve standartlara uyum konusunda kat ettiği ilerleme ve havacılık emniyet yönetim sisteminin havacılık sektörüne kazandırılması olduğunu bildirdi.



Uluslararası örgütlerle kurulan yakın iş birliğiyle havacılık emniyetinden ödün vermeden sektörün sürdürülebilir büyümesi hedefiyle adımlar atıldığını belirten Turhan, bu çalışmalarla Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyada ve bölge ülkelerinin sivil havacılık yapılanmasında örnek ülke olarak gösterildiğini söyledi.

Turhan, üçüncü unsur olarak da havacılıktaki imkan ve kabiliyetlerin altyapı potansiyelinin geliştirilmesi yoluyla artırılması ve coğrafyanın stratejik avantajlarını küresel havacılık sisteminin hizmetine sunan dev projelerin hayata geçirilmesi olduğunu dile getirdi.



İstanbul Havalimanı ve hizmete açılacak bölgesel havalimanlarının Türkiye'yi dünyanın transit uçuş noktası haline getireceğini vurgulayan Turhan, "İstanbul Havalimanı, bunun yanı sıra kıtaları birbirine bağlayan köprü olarak dünya havacılığının hizmetine sunulması, Türkiye'nin gelecek vizyonun önemli bir göstergesidir." diye konuştu.



EMİN ADIMLARLA HEDEFLERE YOLCULUK



Türkiye'nin, küresel havacılık hedeflerine yaptığı katkılarla 2016'da örgütün karar alma organı ICAO Konseyi Üyeliğine seçilmesinin başarısını taçlandırdığını belirten Turhan, 2023 havacılık hedeflerine doğru emin adımlarla yaklaşıldığını ifade etti.



Turhan, "Türkiye, 2023'e kadar büyük gövdeli uçak sayısını 750'ye, iç ve dış hatlarda toplam yolcu sayını 350 milyona ve dünyadaki toplam uçuş noktalarının sayısını 500'e çıkarma hedeflerine emin adımlarla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Başarıda en büyük payın irade, idare ve istikamet olduğuna işaret eden Turhan, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımıza bu konuda gösterdiği kararlı ve güçlü iradesinden, bakanlarımıza ve ilgili kamu kurumlarımıza bu iradeyi hayata geçiren başarılı idarelerinden ve sektörümüze de havacılık emniyetiyle güvenliğine bağlı bir istikameti yaşatmaları ve faaliyetlerini sürdürmelerinden dolayı en içten şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum."



"DÜNYADA EN YAYGIN UÇUŞ AĞINA SAHİP ÜLKE TÜRKİYE"



Turhan, Türkiye'nin ICAO'ya üye 193 ülkenin 172'si ile ikili havacılık anlaşması bulunduğunu, bu anlaşmaların ihtiyaç ve talepler doğrultusunda revize edilmesiyle uçuş noktalarının ve sefer sayılarının sürekli artırılarak, dünya genelinde en yaygın uçuş ağına sahip ülke konumuna gelindiğini anlattı.



Türkiye'nin 2023 hedeflerine adım adım yaklaştığına ve uluslararası kuruluşların da öngörülerinin bunu desteklediğine dikkati çeken Turhan, Eurocontrol'un havacılık öngörülerine göre Türkiye'nin 2035 yılına gelindiğine Avrupa hava trafiğine en fazla günlük uçuş ekleyen ülke olacağını kaydetti.



Turhan, Türkiye'nin havalimanı kalkış ve varış trafiğini yüzde 30'dan fazla artarak Avrupa'nın en yoğun trafiğine sahip ülkesi olacağını vurgulayarak, "2035'te Avrupa hava trafiğine günlük 2 bin uçuşla katkı sağlaması beklenen Türkiye, hava trafiğinin merkezi haline gelecek." dedi.



Uluslararası standartların uygulanması konusunda hava yolu taşımacılığında kat edilen ilerlemeye değinen Turhan, Avrupa genelinde hava aracı emniyet denetimlerinde bulgu oranı en düşük ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu söyledi.



Turhan, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansının emniyet denetlemelerine ilişkin kasım ayında yayımlanan raporunda Türkiye'nin Letonya'nın ardından 48 ülke arasında en düşük bulgu oranına sahip ülkelerden biri olarak çıktığını kaydetti.