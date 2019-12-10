Türkiye-Güney Kore ticari ilişkilerinde "denge" seferi

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur başkanlığındaki Türk heyeti, 11-12 Aralık'ta Güney Kore'de temaslarda bulunacak. Türkiye'nin "İhracat Ana Planı"nda hedef ülkelerden biri olarak belirlenen Güney Kore'de yapılacak görüşmelerde ve düzenlenecek İş Forumu'nda ikili iş birliği imkanları ve üçüncü ülkelere yapılacak yatırımların yanı sıra ticaretteki dengesizliğin giderilmesi de masada olacak.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Batur öncülüğündeki Türk heyetinin yarın başlayacak iki günlük resmi ziyaret kapsamındaki temasları Güney Kore'nin başkenti Seul ve Sejong şehirlerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ikili görüşmelerin yanı sıra Türkiye-Kore İş Forumu'nda yeni iş birliği imkanları ele alınacak.



Ziyaret kapsamında, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler değerlendirilecek. İki ülkenin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çerçevesinde Türkiye'ye tarım ürünlerinde verilen tavizlerin genişletilmesiyle Güney Kore'ye tarım ürünleri ihracatının önünde engel teşkil eden bazı bitki sağlığı uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak.



Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaretin dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi yönünde görüşmelerin de gerçekleştirileceği ziyarette, bu ülkeden Türkiye'ye daha çok yatırım çekilmesi de ele alınacak konulardan biri olacak.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, dünyanın en büyük 12'nci ekonomisi olan Güney Kore, geçen yıl yüzde 2,7 büyüme kaydetti.



Ülkenin ihracatı geçen sene 605 milyar dolar, ithalatı ise 535 milyar dolar oldu. Güney Kore'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler Çin, ABD, Vietnam ve Hong Kong olarak sıralanırken, en önemli ithalat kalemini enerji oluşturdu.



5 YILDA 37 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ



Türkiye, Güney Kore ile ticaretinde önemli oranda net ithalatçı konumda bulunuyor. Son 5 yılda verilen açık gerileme gösterdi. Geçen yıl Türkiye'nin Güney Kore'ye ihracatı 2014'e göre yaklaşık 2 katına çıkarak 929 milyon dolar seviyesine çıktı. Bu yükselişte, eczacılık ürünleri, makine ve otomotiv sektörü dış satımındaki artış etkili oldu.



Türkiye'nin bu ülkeden ithalatı ise aynı dönemde yüzde 16 azalışla 6,3 milyar dolara geriledi. İthalatın gerilemesinde plastik ithalatının yüzde 12, makine ithalatının yüzde 32 ve elektrikli cihaz ithalatının yüzde 67 azalması belirleyici oldu.



Son 5 yılda Türkiye ile Güney Kore'nin toplam ticaret hacmi 37 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ekim ayı itibarıyla Güney Kore'ye 681 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu ülkeden 4,8 milyar dolarlık ürün alındı.



İHRACAT ANA PLANI'NDA HEDEF ÜLKELERDEN BİRİ



Güney Kore, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan "İhracat Ana Planı"nda 17 hedef ülkeden biri olarak yer alıyor. Türkiye ile Güney Kore arasında mal ve hizmet ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin STA bulunuyor.

Türk heyetinin yarın başlayacak ziyaretinde bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.



"TÜRKİYE'NİN KAPASİTESİNİ ARTIRACAK YATIRIMLAR TEŞVİK EDİLMELİ"



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Güney Kore İş Konseyi Başkanı Ali Kibar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında 2013'te yürürlüğe giren STA kapsamında 2020 yılında sanayi ürünlerinde, 2023 yılında da tarım ürünlerinde tarife indirimlerinin yürürlüğe girmesiyle ticari ilişkilerin daha da gelişeceğini söyledi.



İş Konseyi olarak hedeflerinin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin Türkiye lehine daha dengeli hale gelmesini sağlamak olduğunu belirten Kibar, "Gerek ülkelerimiz arasında gerekse üçüncü ülkelerde ortak yatırımların artmasına vesile olabilmeyi istiyoruz. Güney Kore'de pozitif Türk ürünü algısını yerleştirmek, Kore'nin Türkiye'yi bir üretim üssü olarak görmesi, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelere Türkiye üzerinden ihracat yapmasını sağlamak bizim için önemli hedefler." dedi.



Kibar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi altyapı projelerinde Güney Kore firmalarının önemli yere sahip olduğunu anımsatarak şunları kaydetti:



"Bu gibi yatırımların artmasını istiyoruz. Türkiye'deki mevcut Güney Kore yatırımlarına ek olarak yeni yatırımların özellikle otomotiv, elektronik, gemi inşası ve demir çelik gibi Güney Kore'nin küresel rekabet avantajına sahip olduğu alanlara yönlendirilmesini tercih ediyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesini artırmaya katkıda bulunacak doğrudan yatırımların teşvik edilmesi gerekiyor."