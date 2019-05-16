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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.05.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Türkiye genelinde nisanda 84 bin 403 konut satıldı

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Türkiye genelinde nisanda 84 bin 403 konut satıldı

Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde nisanda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 azalarak 84 bin 403 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 481 konutla ilk sırada (yüzde 18,3) yer aldı. İstanbul'u 7 bin 519 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 4 bin 797 konut satışıyla (yüzde 5,7) İzmir izledi. En az satış olan iller 6 konutla Hakkari, 13 konutla Ardahan ve 32 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. 

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

İpotekli konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,3 azalarak 10 bin 793'e geriledi. 

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 40 konut ve yüzde 18,9 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 27,4 ile Artvin oldu. 

Diğer konut satışları nisanda, yıllık bazda yüzde 2,1 azalarak 73 bin 610 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 13 bin 441 konut satışı ve yüzde 18,3 payla ilk sırada yer aldı. 

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,8 olarak kaydedildi. Ankara 6 bin 258 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 4 bin 175 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konutla Hakkari oldu. 

33 BİN 443 KONUT İLK DEFA SATILDI 

İlk defa satılan konut sayısı nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 azalarak 33 bin 443'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 39,6 oldu. 

İlk satışlarda İstanbul 6 bin 424 konutla en yüksek payı (yüzde 19,2) aldı. İstanbul'u 2 bin 429 konut satışıyla Ankara, bin 900 konut satışıyla İzmir takip etti. 
İkinci el konut satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 azalış göstererek 50 bin 960 olarak gerçekleşti. 

İstanbul 9 bin 57 ikinci el konut satışı ve yüzde 17,8 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 58,5 oldu. İstanbul'u 5 bin 90 konut satışıyla Ankara, 2 bin 897 satışla da İzmir izledi. 

YABANCILARA 3 BİN 720 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artarak 3 bin 720 oldu. 

Bu alanda ilk sırada bin 839 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 676 satışla Antalya, 210 satışla Ankara, 201 satışla Bursa ve 142 satışla Yalova izledi. 

Nisanda Irak vatandaşları Türkiye'den 533, Suudi Arabistan vatandaşları 395, İran vatandaşları 332, Rusya ve Kuveyt vatandaşları 202'şer konut edindi.

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