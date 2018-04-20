Türkiye genelinde konut satışları Mart'ta yüzde 14 azaldı
Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14; ipotekli satışlar ise yüzde 35'lik sert düşüş kaydetti.
TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Mart ayı konut satışları yüzde 14 gerileyerek 110,905 adet oldu.
"İpotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar ise yüzde 35 azalışla 32,786 adet olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde Mart ayında yabancılara konut satışı yüzde 15.8 artarak 1,827 adet oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle