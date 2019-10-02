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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
02.10.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Türkiye Finans'tan TL birikimler için e-Katılma hesabı

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Türkiye Finans'tan TL birikimler için e-Katılma hesabı

Türkiye Finans, Türk Lirası birikimlerine yüksek kar payı almak isteyenler için yeni ürününü tanıttı.

Türkiye Finans, “Katılmamak Elde Değil” kampanyası kapsamında müşterilerine Türk lirası birikimlerini yüksek kâr payı oranlarıyla değerlendirebilecekleri e-Katılma hesabını sunuyor. Müşteriler, e-Katılma hesabını kullanarak birikimlerinde yüzde 90/10 özel kâr paylaşım oranıyla yüksek getiri elde edebilecek. Ayrıca mobil ve internet şubesinden gerçekleştirilecekleri EFT ve havale işlemlerinde masraf ödemeyecek.

Türkiye Finans, katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden müşterilerinin Türk lirası birikimlerini yüksek kâr payı oranlarıyla değerlendirebilecekleri e-Katılma hesabını hizmete soktu. 

Müşteriler, e-Katılma hesaplarındaki Türk lirası birikimlerinde yüzde 90/10 avantajlı kâr paylaşım oranıyla yüksek getiri elde edebilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz "Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak hayata geçirdiğimiz e- Katılma hesabı ile müşterilerimizi, Türk lirası birikimlerini değerlendirmeye davet ediyoruz. Bireysel bankacılık alanında sunduğumuz ürün ve hizmetlerle, müşterilerimizi işimizin merkezine koymaya devam ediyor ve bireysel bankacılık alanında geliştirdiğimiz bir diğer hizmetimiz olan Masrafsızlık paketi ile onların hayatlarına katılmayı sürdürüyoruz. Müşterilerimiz, bu paket kapsamında mobil ve internet şubelerinden yapacakları bankacılık işlemlerinde EFT ve havale ücretinden muaf olacak. Üstelik Bankamızın kredi kartı Happy Bonus Zero Kart'a da ömür boyu kart aidatı ödemeden sahip olabilecek, Türkiye genelindeki 8700’den fazla ATM’den indirimli veya komisyonsuz olarak para çekebilecek. Türkiye Finans olarak müşterilerimizin hayatlarına kolaylıklar katmaya devam edeceğiz.” dedi.

e-Katılma hesabının avantajlarından yararlanmak isteyen Türkiye Finans müşterileri şubeye gitmeden mobil ve internet şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek.

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