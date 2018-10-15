Türkiye, enflasyona karşı "tek yumruk" oldu
Hükümet, kurda spekülatif yükselişle başlayan fiyat artışları nedeniyle ateşi yükselen enflasyona karşı finansal piyasa düzenleyicileri, STK'lar, iş dünyası ve tüketicilerle el ele vererek "tek yumruk" mücadele ediyor.
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek günden güne büyürken, asgari yüzde 10 indirim taahhüdünü veren işletme ve kuruluş sayısı hızla arttı.
Programa, Ticaret Bakanlığı denetimler ve Hal Yasası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOBİ'lere finansman destekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili kuruluşların ürünlerinde yapılan indirimler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Kısa Çalışma Ödeneği" düzenlemesi, İçişleri Bakanlığı da yapılacak denetimlerle katkı sunacak.
Merkez Bankası, BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği de özellikle döviz piyasası ve faiz oranlarına yönelik aldıkları tedbirlerle elini taşın altına koydu, gelecek dönemde de piyasa yapıcılarının verdikleri mesajlar doğrultusunda gerektiğinde etkili adımlar atılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle