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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
18.04.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Türkiye ekonomisi ile ilgili çok önemli anket

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Türkiye ekonomisi ile ilgili çok önemli anket

Türkiye ekonomisinin 2018 yılını yüzde 4.1 büyüme ile OVP hedeflerinin altında tamamlaması, enflasyonun ise yılı yüzde 10 ile hedeflerin oldukça üzerinde tamamlaması bekleniyor.

Reuters'ın 9-16 Nisan tarihleri arasında erken seçim çağrıları yapılmadan önce toplam 53 ekonomistin/kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre 2018 büyüme beklentileri üç ay önce gerçekleştirilen ankete göre 0.1 puan artışla yüzde 4.1 2019 beklentileri 0.2 puan artışla yüzde 4, 2020 ise yüzde 4.5 büyümeye işaret ediyor. OVP hedefi ise 2018,2019 ve 2020 yılı için yüzde 5.5 seviyesinde bulunuyor.

 Türkiye ekonomisi, teşviklerin de etkisiyle 2017'de yüzde 7.4 büyürken bu yılın ilk çeyreğinde de büyüme yüzde 7-7.5 aralığında bekleniyor. Ancak ekonomistler büyümenin bir miktar yavaşlayarak yüzde 4 bandında gerçekleşmesini öngörüyorlar.

 Teşviklere bağlı olarak büyümenin beklenenden bir miktar yukarıda gerçekleşebileceği tahminleri yer alsa da bu teşviklerin beraberinde çift haneli enflasyon ve GSYH'nin yüzde 5'ini aşabilecek bir cari açığı beraberinde getirebileceği bekleniyor.

 ENFLASYON BEKLENTİLERİ BOZULMAYA DEVAM EDİYOR

 Enflasyon Kasım 2017'deki yüzde 12.98 ile görülen 14 yılın zirvesinden yönünü aşağı çevirse de Reuters anketinde enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekiyor.

 Tüketici fiyatları enflasyonu TL'deki değer kaybı ve güçlü büyüme trendinin etkisiyle gıda ve ulaştırma kalemlerindeki artışlar öncülüğünde 2017 yılını 2016 sonundaki yüzde 8.53'ten yüzde 11.92'ye yükselerek tamamladı.

 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı başkanlık sürecinde destekleyen ve genel seçimlerde AKP ile ittifak yapmak için anlaşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı öncesinde hazırlanan Reuters anketinde enflasyonun 2018 yılını yüzde 10 seviyesinde tamamlaması bekleniyor. Bu bir önceki ankete göre beklentilerde 0.7 puan yukarı revizyona işaret ediyor.

 Enflasyonun önümüzdeki yıl ise sınırlı bir düşüşle yüzde 8.7'ye gerilemesi bekleniyor. Bu beklenti de 0.2 puan yukarı revizyon gerçekleşirken 2020 yılında bile enflasyonun ancak yüzde 8.4'e gerileyeceği öngörülüyor.

 OVP'de bu yılın yüzde 7, 2019'un yüzde 6 2020 yılında yüzde 5 enflasyonla tamamlanacağı öngörüsü yer alıyor.

 Cari açığın GSYH'ya oranına bakıldığında ise açığın bu yılı yüzde 5.5 seviyesinde tamamladıktan sonra 2019 ve 2020'de yüzde 5'e gerileyeceği yönünde.

 TCMB'nin yüzde 12.75 seviyesinde bulunan ortalama fonlama maliyetinde ise yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar bir değişim beklenmiyor. Ekonomistler fonlama maliyetinde yılın son çeyreğinde 50 baz puana yakın artış bekliyorlar.

 Ekonomistlerin beklentileri 2018 son çeyrekte yaşanması beklenen 50 baz puanlık artışın 2019 ilk çeyrekte tamamının geri alınması yönünde. Beklentiler de 2019 yılının son çeyreğinde de yaklaşık 25 baz puanlı bir indirim yer alıyor.

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