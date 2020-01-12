Türkiye dönüşüme öncü olacak

KASIM 2019’da depremle sarsılan Arnavutluk’ta TOKİ eliyle yapılacak 500 hibe konut için protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile ülkedeki kentsel dönüşümün ilk adımı atılmış oldu. Arnavutluk’ta dönüşüm sürecinde Türkiye tarafından yapılan 500 konut örnek alınacak. Süreç içinde devam eden diğer konutlar için de Türk müteahhitler devreye girecek. Master plan yapılması ve altyapı çalışmalarına da Türkiye destek verecek.

Ülkede iki gün boyunca bir dizi temasta bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet dün Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. Konutları hayata geçirmek için hazırlanan ‘Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol’ metni de Başbakan Rama’nın katıldığı törende Bakan Kurum ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj tarafından imzalandı. Bu konutlar aynı zamanda deprem sonrasında Arnavutluk hükümetinin ülkede yapacağı kentsel dönüşümün ilk etabı da olacak. Murat Kurum, projenin ülkede etaplar halinde gerçekleştirileceğini belirtirken, “Bizim yapacağımız 500 konut bu sürece örnek ve öncü olacak. Başbakan bizim dönüşüm tecrübemizden faydalanmak istedi. Memnuniyetle kabul ettik. Devamında yerel müteahhitlerin yanında Türk müteahhitler de devreye girecek. Master plan ve altyapı sürecine de destek olacağız” şeklinde konuştu

TOKİ BAŞKANI ESKİ FUTBOLCULARLA SAHAYA İNDİ

TÜRKİYE’nin Arnavutluk’a yardım elini uzattığı ziyaret kapsamında depremzedelere destek amacıyla mini bir turnuva da gerçekleşti. Arnavutluk Futbol Federasyonu’nun destekleriyle Profesyonel Arnavut Futbolcular Sendikasınca düzenlenen turnuvada Türkiye, Arnavutluk, Yunanistan ile İtalya milli takımlarının eski futbolcuları yer aldı. Depremzedeler yararına düzenlenen maçlar Başkent Tiran’daki Air Albania Stadı’nda gerçekleşti. Bilet satışlarından sağlanan gelir depremde mağdur olanlarla paylaşıldı. Renkli anlara sahne olan maçta TOKİ Başkanı Ömer Bulut da sahaya indi. Turnuva kapsamında Türkiye-Yunanistan ve Arnavutluk-İtalya yarı finalde karşılaştı. Bakan Kurum, Türkiye-Yunanistan karşılaşması öncesinde futbolcularla sohbet etti, ardından Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve beraberindeki heyetle maçı izledi. Türkiye takımında Rüştü Reçber’in teknik direktörlüğünü yaptığı kadroda, Serdar Kulbilge, Bülent Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, Mehmet Aurelio, Mehmet Yılmaz, Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Volkan Arslan yer aldı. Yarı finalde penaltılarda Arnavutluk’u yenen İtalya ile Türkiye’yi 1-0 mağlup eden Yunanistan finale yükselen takımlar oldu. Finalde ise İtalya, Yunanistan’ı yenerek turnuvayı kazandı.

DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

BAKAN Murat Kurum, imza töreni sonrası Arnavutluk hükümeti yetkilileriyle 500 konutun yapılacağı Laç bölgesinde orta hasarlı raporu verilen belediyeyi, Başbakan Rama’yla ziyaret etti. Kurum burada yetkililerden bilgi aldı. Laç Belediye Başkanı şehrin içinden geçen derenin ıslahı konusunda Bakan Kurum’dan destek istedi. Kurum, Türkiye’nin bu konuda rapor hazırlayacağını ifade etti. Rama’yla proje alanında dolaşan Kurum, halkla bir süre sohbet etti. TOKi’nin ocak sonunda başlayacağı ve mahalle kültürünü yaşatacak projesi temmuz ayında hak sahiplerine teslim edilecek.



Toplantı , depremde hasar gören belediye binasında yapıldı. Binanın gördüğü hasar fotoğraflara da yansıdı.

‘ŞEHRE YENİ BİR ÇEHRE KAZANDIRACAK’

İMZA töreni öncesi açıklama yapan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, konutların yapılması için yapılan törenle birlikte bu anlamda ikinci aşamaya geçildiğini söyledi. 500 konut projesiyle birlikte Arnavutluk’un kentsel dönüşüm noktasında da köklü bir değişime yol açacak ilk önemli adımı atacaklarını vurgulayan Başbakan Rama, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlanan proje ve alanında uzman ekiplerin burada olmasından çok memnunuz. Yeni yerleşim alanları, inşaatlarla bu proje şehre yeni bir yüz de kazandıracağız. Bizim şehircilik adına biriken 30 yıllık sorunlarımız var, bunları da Arnavutluk’un ‘Geliştirme Fonu’ndan’ çözmek amacındayız” diye konuştu.