Türkiye deniz salyangozu ihracatını yüzde 20 artırdı

Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatı, 1 Ocak-15 Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı.



AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 1 Ocak-15 Kasım döneminde 6 ülkeye 2 bin 513 ton deniz salyangozu ihraç edilerek, karşılığında da 18 milyon 117 bin 863 dolar gelir elde edildi.



Geçen yılın aynı döneminde ise 1973 ton deniz salyangozu ihracatı karşılığında 15 milyon 42 bin 467 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylelikle bu dönemde Türkiye'den yapılan deniz salyangozu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 27, değerde yüzde 20 arttı.



GÜNEY KORE İLK SIRADA



Deniz salyangozu ihracatında ilk sırayı Güney Kore aldı. Güney Kore'ye 1360 ton deniz salyangozu ihraç edilerek, karşılığında 9 milyon 927 bin 492 dolar kazanç sağlandı.



Güney Kore'ye geçen yılın aynı döneminde yapılan 1220 tonluk deniz salyangozu ihracatından 9 milyon 718 bin 671 dolar gelir elde edilmişti. Böylece, bu dönemde Güney Kore'ye yapılan deniz salyangozu ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 11, değerde yüzde 2 arttı.



Türkiye'den ayrıca Japonya'ya 3 milyon 865 bin 594 dolarlık, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 2 milyon 670 bin 562 dolarlık, Tayvan'a 1 milyon 476 bin 930 dolarlık deniz salyangozu satılırken, geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Irak ve ABD'ye de deniz salyangozu gönderildi.



KARADENİZ'DEN YAPILAN İHRACAT YÜZDE 22 ARTTI



Karadeniz'den de 1 Ocak-15 Kasım döneminde 4 ülkeye yapılan 1781 tonluk deniz salyangozu ihracatından 12 milyon 850 bin 218 dolar gelir elde edildi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde ise 1386 tonluk deniz salyangozu ihracatından 10 milyon 508 bin 164 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylelikle Karadeniz'den söz konusu dönemde gerçekleştirilen deniz salyangozu ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 28, değerde yüzde 22 arttı.



KARADENİZ İHRACATINDA DA GÜNEY KORE İLK SIRADA



Karadeniz'den söz konusu dönemde yapılan deniz salyangozu ihracatında da 8 milyon 609 bin 137 dolarla Güney Kore ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi 2 milyon 572 bin 399 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 1 milyon 342 bin 61 dolarla Japonya ve 326 bin 620 dolarla Tayvan takip etti.



"TÜRKİYE DENİZ SALYANGOZU İHRACATINDA ÖN PLANDA"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'de deniz salyangozunun tüketimi olmamasına rağmen ihracatının ön planda olduğunu söyledi.



Ülkeden ve bölgeden yapılan deniz salyangozu ihracatının arttığını vurgulayan Kalyoncu, bu yıl Uzak Doğu ülkeleri dışında Irak ve ABD'ye de ihracat yapıldığını ifade etti.



Kalyoncu, Trabzon'un da deniz salyangozu ihracatında ön planda olduğunu aktararak, Türkiye'de en fazla deniz salyangozunun Trabzon merkezli firmalar tarafından yapıldığını kaydetti.



"İHRACAT POTANSİYELİMİZİN ARTACAĞINA İNANIYORUZ"



Deniz salyangozu ihracatının daha da artmasını beklediklerine işaret eden Kalyoncu, şöyle devam etti:



"Yıllardır ihracatçılarımız büyük gayretle ülkemizde tüketim imkanı olmayan deniz salyangozunu işleyip değere dönüştürmüş ve dünya sofralarına tanıtımını yaparak ihracatta söz sahibi olmuştur. Ülkemize döviz kazandırma yanında binlerce kişiye de bu sektörde istihdam sağlamıştır ayrıca deniz

salyangozunun düzenli avlanmasıyla deniz ekolojik dengesinin sağlanmasına da büyük katkı yapılmaktadır."



Kalyoncu, et kısımlarını işleyip satan ihracatçıların, deniz salyangozunun kabuğu ile iç zar kısımlarını da değere dönüştürerek yurt dışına ihraç ettiklerini ifade ederek, "İhracatçılarımızın kalite ve değer katarak yaptıkları işleme metotları ile deniz salyangozu Uzak Doğu ülkelerinde beğenilen ve en çok tercih edilen ürün haline geldi. Bu durum da bizler için son derece sevindirici. İhracat potansiyelimizin giderek daha da artacağına inanıyoruz." diye konuştu.