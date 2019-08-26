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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
26.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Türkiye deneyimim olmasa başkan olamazdım’

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
‘Türkiye deneyimim olmasa başkan olamazdım’

Britta Seeger, Türkiye’den zirveye giden yöneticilerden biri... 2015’te Mercedes-Benz Türk AŞ’ye ilk kadın Direktörler Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak atanan Seeger, 2016’da Mercedes’in otomobillerden sorumlu Dünya Başkanı ve Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Geçen hafta Türkiye’yi ziyaret eden Seeger, “Türkiye deneyimim olmadan ben de şu an bulunduğum yerde olamazdım. Türkiye’den Stuttgart’a giderken yanımda götürdüğüm en değerli şey, Türklerin iş yapış ruhu ve iş yaparken hislerine güvenmeleri (Business sense & Spirit) oldu. Türkler önlerine hangi sorun çıkarsa çıksın ticaret yapmayı sürdürebiliyorlar. Bu da çok değerli bir kazanım. Ben Türkiye’de 14 aylık bir süre çalıştım ama sanki 3 yıllık bir deneyime sahip olmuş gibiyim. Sonuç olarak evet; Türkiye mesleki gelişimim açısından çok önemli bir role sahip” dedi.

YÜKSEK KALİTE VAR

50 yılı aşkın süredir Türkiye’de üretim tesislerine yatırımlarını arttırdıklarını ve Türkiye’deki organizasyonlarına ilave sorumluluklar verdiklerini belirten Seerger şunları söyledi: “Mercedes-Benz Türk, bugün üretim, AR-GE ve IT ağı ile Almanya’daki merkez fonksiyonlarımız içinde çok önemli bir yere sahip. Şirket, kuruluşundan bugüne Türkiye’deki otobüs ve kamyon üretiminde sanayinin gelişmesine öncülük ederek dünyaya da örnek oldu” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ OLACAK

HAZİRAN ayından satışa sunulan yeni A-Serisi Sedan’a ilişkin ise Britta Seeger, “Kompakt sınıftaki ilk sedan modelimiz yeni A-Serisi Sedan ile özellikle Türkiye gibi kompakt ve sedan otomobil pazarının yüksek hacme sahip olduğu ülkelerde konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yeni modelin Türkiye’deki 2019 yılı satışlarımızın en az yüzde 10’luk dilimini oluşturmasını bekliyoruz. A-Serisi Sedan Türkiye’nin otomobili olacak” dedi.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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