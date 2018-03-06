Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Türkiye`deki o banka adını değiştirdi

Türkiye`deki o banka adını değiştirdi

AA
06.03.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

Türkiye’de 26 yıldır faaliyet gösteren eski adıyla ABank, The Commercial Bank’ın yüzde 100 iştiraki haline gelmesinin ardından kurumsal kimliği de yenileyerek artık Alternatif Bank olarak yoluna devam edecek.

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, ABank’ın yoluna Alternatif Bank olarak devam edeceğini belirterek, “Sektörün üzerinde büyüme performansımız ile önümüzdeki 5 yıl bizi iyi bir noktaya götürecek, buna inancımız tam. Bunun için kolları sıvadık.” dedi.

Türkiye’de 26 yıldır faaliyet gösteren eski adıyla ABank, 2016 yılı sonunda Katar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki önemli finans kurumlarından biri olan The Commercial Bank’ın yüzde 100 iştiraki haline geldi. Bu süreçte kurumsal kimliği de yenilenen banka, artık Alternatif Bank olarak yoluna devam edecek.

Bankanın yenilenme ve geleceğe yönelik stratejilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Alternatif Bank Genel Müdürü Gür, bankanın 2018 yılını önemli bir gelişme ile karşıladığını belirterek, 3 yıllık verimli bir ortaklığın ardından Katar’ın ilk özel bankası The Commercial Bank’ın güçlü sermaye yapısı ve uluslararası saygınlığı ile kendi bankalarının 26 yıllık birikimiyle birleştirerek yeni bir dönüşüm projesinin ilk meyvesini bugün aldıklarını kaydetti.

Gür, “Biz bundan sonra yolumuza Alternatif Bank olarak devam edeceğiz.” diyerek, tüm şubelerde tabelaları değiştirdiklerini söyledi.

Etiketler: ABank , Alternatif Bank , BANKA , isim
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri