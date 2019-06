Türkiye Çin'e tavuk ayağı satıyor

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2018 itibarıyla beyaz ette yaklaşık 2,5 milyon ton üretim yaptığını söyledi.



Yumurtada artış olmadığını ve bunun düzenli bir miktarda ilerlediğini ifade eden Sezer, "Kuluçkalık yumurtada ise bu yıl büyük bir artış oldu. Çünkü dünya piyasalarında kuluçkalık yumurta talebi arttı." dedi.



Kanatlı et sektöründe dünyada toplam 40 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunduğunu ve Türkiye'nin buradan aldığı payın bu yıl itibarıyla 1 milyar dolar olduğunu belirten Sezer, devamla şunları kaydetti:



"40 milyar dolarlık ticarette en büyük ithalatçı ülkeler, AB ülkeleridir. İkinci sırada Japonya, üçüncü sırada Çin, sonra da Suudi Arabistan ve Rusya geliyor. Bizim ihracatta en büyük pazarımız ise Japonya. Oradaki ihracat potansiyelimiz artıyor ve Japonya gibi bir ülkeye Türk ürünleri rahat bir şekilde satılabiliyor ama en büyük oyuncu AB. Çin'e iyi çalışılırsa Çin pazarında olabiliriz. Türkiye beyaz et bakımından kesinlikle A class bir ülke."



Kanatlı et sektöründe dünyadaki 40 milyar dolarlık ticaretin 5 milyar dolarının yemeklik, 35 milyar dolarının da beyaz et olduğunu bildiren Sezer, "Burada esas ticaret beyaz ette dönüyor. Eskiden Türkiye, Brezilya ile rekabet edemiyordu. Şu anda Türkiye, dünyanın her yerinde Brezilya ile rekabet edebiliyor." dedi.



"ÇİN PAZARINDA BREZİLYA VE TAYLAND ETKİLİ"



Müjdat Sezer, Türkiye'nin Çin pazarına açık olmadığını ve Çin pazarında Brezilya ve Tayland'ın etkili olduğunu vurguladı.



Dünyada "inanılmaz" bir tavuk eti tüketimi olduğunu belirten Sezer, "Türkiye, Ocak 2019'dan bugüne kadar yaklaşık 266 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yumurtada ise yaklaşık 154 milyon dolarlık ihracat yaptı." dedi.



Sezer, Türkiye'nin, aynı zamanda tavuk ayağında Çin'e 80 milyon dolarlık ihracat yaptığını da bildirdi.