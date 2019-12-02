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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Türkiye büyümede Almanya, İtalya ve Norveç'i solladı

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Türkiye büyümede Almanya, İtalya ve Norveç'i solladı

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği yüzde 0,9'luk büyüme hızıyla Avrupa ülkeleri arasında Almanya, İtalya ve Norveç'i geçti.

Türkiye bu yıl ilk çeyrekte yüzde 2,3, ikinci çeyrekte yüzde 1,6 küçülürken, üçüncü çeyrekte yakaladığı pozitif ivmeyle yüzde 0,9 büyüme kaydetti.

Söz konusu dönemde dünyada büyüme hızlarında yavaşlama görülürken, büyüme ortalaması Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında yüzde 1,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 1,2, Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Avrupa'da temmuz-ağustos-eylül döneminde en fazla büyüme kaydeden ülke yüzde 4,8 ile Macaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 4 ile Polonya, yüzde 3,7 ile Bulgaristan, yüzde 3,6 ile Litvanya, yüzde 3,2 ile Romanya takip etti.

Üçüncü çeyrek GSYH verileri açıklanan Avrupa ülkeleri arasında daralan bir ekonomi olmazken, İtalya yüzde 0,3, Almanya yüzde 0,5, Norveç de yüzde 0,6 büyüme ile Türkiye'den daha düşük performans gösterdi.

OECD ülkelerine bakıldığında ise en yüksek büyümeyi yüzde 6 ile Çin kaydederken, Meksika yüzde 0,2 ile küçülen tek ülke oldu.

TÜRKİYE ÇEYREKLİK DEĞİŞİMDE ORTALAMALARI AŞTI

Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0,4 büyüyen Türkiye, OECD, AB, G7 ülkeleri ortalaması olan yüzde 0,3'ü geçti.

Öte yandan Avrupa ülkeleri arasında Türkiye, büyüme hızı yüzde 0,3 olan Çekya, Danimarka, Fransa, Portekiz, Birleşik Krallık ile yüzde 0,1 olan Almanya, İtalya, Litvanya, Avusturya'yı ve büyümesi kayda değer bir değişim göstermeyen Norveç'i de geçerek üçüncü çeyrekte başarılı bir performans ortaya koydu.
OECD ülkeleri arasında da Türkiye'nin yüzde 0,1 büyüyen Japonya ve büyüme göstermeyen Meksika'yı da geçmesi dikkati çekti.

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