Türkiye brüt dış borç stoku 457 milyar dolar
Hazine Müsteşarlığı verilerine göre 2018 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla bazı borç stoku verileri ve GSYH'ya oranları şöyle gerçekleşti:
*TÜRKİYE brüt dış borç stoku, 30 Haziran itibarıyla 457 milyar dolar, stokun milli gelire oranı ise yüzde 51.8 oldu
*Türkiye net dış borç stoku 30 Haziran itibariyle 300.4 milyar dolar, stokun milli gelire oranı ise yüze 34.1 oldu
*Kamu net borç stoku 30 Haziran itibarıyla 305.9 milyar TL, stokun milli gelire oranı ise yüzde 9 oldu
*AB tanımlı genel yönetim borç stoku 30 Haziran itibariyle 990.4 milyar TL olarak gerçekleşti, stokun milli gelire oranı yüzde 29.2 oldu
*Hazine garantili dış borç stoku 30 Haziran itibarıyla 14.1 milyar dolar oldu
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