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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Türkiye Bankalar Birliği'nden Azeri bankacılara eğitim

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Türkiye Bankalar Birliği'nden Azeri bankacılara eğitim

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın "Yakın coğrafyamızdaki ülkelerin bankacılık kuruluşlarıyla sürekli ve yakın bir işbirliği halindeyiz. Bu iş birlikleri çerçevesinde İstanbul'da konuk ettiğimiz bankacılar ve sektörümüzle çalışan uzmanlar için çeşitli konularda eğitimler düzenliyoruz" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), Azerbaycan Bankalar Birliği ile başlattığı eğitim iş birliği programı kapsamında İstanbul'a davet edilen 24 Azeri bankacıya eğitim verildi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, 23-25 Eylül'de düzenlenen program kapsamında, eğitim iş birliğinin Türkiye ayağında düzenleyici kurumlar dahil olmak üzere ilgili uzman kurumlardan da eğitim desteği alındı.

TBB'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen eğitim süresince 24 Azeri banka yöneticisi, aralarında ödeme sistemleri, alternatif dağıtım kanalları, dijital bankacılık, dijital para, blockchain, POS cihazları ve kart operasyonları gibi başlıkların yer aldığı seminerler ve görüşmelere katıldı.

"BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ TECRÜBELERİ BÖLGE ÜLKELERDEKİ MESLEKTAŞLARIMIZLA PAYLAŞIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, TBB olarak, yakın coğrafyadaki ülkelerin bankacılık kuruluşlarıyla sürekli ve yakın bir iş birliği halinde olduklarını belirtti.

Bu iş birlikleri çerçevesinde İstanbul'da konuk ettikleri bankacılar ve sektörle çalışan uzmanlar için çeşitli konularda eğitimler düzenlediklerini aktaran Aydın, "İçerik ve lojistik desteğin Birliğimiz tarafından sağlandığı, konularında uzman kişilerin verdiği eğitimlerle, Türkiye'nin bankacılık sistemindeki tecrübelerini bölge ülkelerdeki meslektaşlarımızla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

TBB, yakın coğrafyadaki bankacılık kuruluşlarıyla kurduğu iş birlikleri çerçevesinde, bugüne kadar Azerbaycan, Bosna Hersek, Sırbistan, Lübnan, Kosova, Irak, Makedonya, Arnavutluk, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sektör çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenledi.

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