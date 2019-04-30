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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.04.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama

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Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bir uluslararası haber ajansında çıkan “Bankalar artan fonlama maliyetlerini kredi faizlerine yansıtmaya başlarken…” başlıklı haberin içeriğinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "29 Nisan 2019 tarihli “Bankalar artan fonlama maliyetlerini kredi faizlerine yansıtmaya başlarken…” başlıklı haberde, kamuoyuna kredi faiz oranlarındaki değişmeye ilişkin bilgi vermenin ötesinde objektif olmayan, rasyonel analizlere dayanmayan, gelir-geçer nedenlere dayalı, sınırlı sayıda görüşmeye bağlı kalan, içeriği sığ, gerçeklerden uzak değerlendirmelere yer verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu haberde tutarlı verilerin kullanılmadığı vurgulanan TBB açıklamasında, şöyle devam edildi:

"Haberde faiz oranlarında farklı zamanlarda ve farklı nedenlere dayalı olarak ortaya çıkan gerçekleşmeler, sanki güncelmiş gibi aktarılmakta, yetkili olup olmadığı belli olmayan kişilere atfen faiz oranlarının ileriye yönelik seyri konusunda beklentileri yönlendirici ve genellemelerin yapıldığı değerlendirmelere yer verilmiştir."

"BU YORUM VE DEĞERLENDİRMELER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, değerlendirme, yorum, ilişki, davranış ve verilen kararlarda ülkenin çıkarlarının en üst düzeyde kollanması, spekülatif davranışlardan uzak kalınması gerektiği vurgulanarak, "Bu yorum ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bankalar da dahil olmak üzere verilen kararların öncelikle çok yönlü olarak analiz edilmesi gerektiği bildirilen TBB açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, bankalarımız da dahil olmak üzere hepimizin yüksek sağduyu ile hareket etmesi, karar verirken sonuçlarını çok yönlü olarak analize tabi tutması gerekmektedir. Bu yaklaşımla, piyasa kuralları ve düzenlemeler çerçevesinde mevduat ve kredi faiz oranlarının belirlenmesinde, içinden geçmekte olduğumuz dönemin şartları ile iç ve dış piyasalardaki gelişmeler bir bütün olarak gözetilmelidir."

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