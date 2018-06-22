Türkiye Bankalar Birliği uyardı! Bu mesajlara dikkat

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
AA
22.06.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Türkiye Bankalar Birliği uyardı! Bu mesajlara dikkat

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Türkiye Bankalar Birliği uyardı! Bu mesajlara dikkat

Türkiye Bankalar Birliği, (TBB) son günlerde yaşanan dolandırıcılık olayları ile ilgili uyarıda bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği, (TBB) son günlerde yaşanan dolandırıcılık olayları ile ilgili uyarıda bulundu. Kamuoyundan gelen bilgilerden, banka müşterilerine SMS, elektronik posta, sosyal medya ileti ve reklamlarıyla, 'puan kazandınız', 'kart aidat ücretiniz iade edildi', 'masrafınız iade edildi', 'ihtiyaçlarınıza en uygun krediyi sizin için analiz edelim' gibi vaatler sunulduğun anlaşıldığını kaydeden kurum, "Müşteriler, iletilerde yer alan internet sitelerine yönlendirilerek kişisel bilgileri talep edilmektedir. Kullanılan logo, isim ve kurumsal renklerle bankadan geldiği izlenimi veren bu iletiler kişisel ve banka bilgilerinizi almaya yöneliktir ve dolandırıcılık amacıyla gönderilmektedir. Kişisel veriler, banka hesap ve kredi kartı bilgileri ve güvenlik şifreleri kişiye özel olup asla paylaşılmamalıdır. Bu tür bilgilerin talep edilmesi durumunda, mutlaka adı geçen banka aranarak bilgi alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kurum dikkat edilmesini gereken noktaları şöyle bildirdi: "SMS, elektronik posta ve sosyal medya iletileriyle yapılan yönlendirmeler veya arama motorları üzerinden giriş yapılan internet sitesi adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olmak için güvenlik sertifikaları mutlaka kontrol edilmelidir. (Güvenlik sertifikasının nasıl kontrol edileceği hakkında Birliğimiz tarafından yayınlanmış Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri kitabından bilgi edinebilirsiniz. İnternet tarayıcısındaki adres çubuğuna bankanın site adresi yazılarak siteye giriş yapılmasına özen gösterilmelidir. Dolandırıcılığa maruz kalınmaması ve mağduriyet yaşanmaması için güvenlik uyarılarına hassasiyet gösterilerek, dikkatli olunmalıdır".

 

 

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