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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.09.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Bakü'de toplanacak

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Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Bakü'de toplanacak

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Novruz Memmedov başkanlık edecek.

Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu'nun 8. Toplantısı, Bakü'de gerçekleştirilecek. 16 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek toplantıya, Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan adına Başbakan Novruz Memmedov başkanlık yapacak.

Azerbaycan Başbakanlık Genel Sekreteri Erestü Hebibbeyli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin mevcut durumunun müzakere edileceğini, ticari ilişkilerin daha da genişlemesi için yapılacaklar konusunda fikir alışverişinde bulunulacağını belirtti.

Toplantıda, 2019-2021 için bir eylem planının kabul edilmesinin de öngörüldüğünü kaydeden Hebibbeyli, "Bu eylem planı, ticaret, ekonomi, ulaştırma, iletişim, ileri teknoloji, tarım, turizm, finans, vergi, bankacılık, sanayi ve enerji, çevre, su yönetimi ve eğitim gibi konularda iş birliklerini geliştirmek için atılacak adımları içermektedir." diye konuştu.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile ilgili konuların da komisyonun gündeminde olduğunu aktaran Hebibbeyli, "Nahçıvan'dan Türkiye'ye ürün ihracatı için iş birliği olanakları, ürünlerin ithalat vergisi ödenmeden ve tercihli şartlarla Türkiye'ye getirilmesi, ihracat prosedürlerinin basitleştirilmesi gibi konular da toplantıda görüşülecek. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattından tam olarak faydalanma ve projeye diğer ülkeleri dahil etme konusu da her iki tarafın gündeminde." dedi. 

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