Türkiye, Azerbaycan ile ortak yük vagonu üretecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye, Azerbaycan ile ortak yük vagonu üretecek
GeriEkonomi Türkiye, Azerbaycan ile ortak yük vagonu üretecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.04.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Türkiye, Azerbaycan ile ortak yük vagonu üretecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye, Azerbaycan ile ortak yük vagonu üretecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Bakanlığa bağlı TÜDEMSAŞ tarafından üretilen 150 milli ve yerli yük vagonu, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı'nda şu anda yük taşıyor. Azerbaycan ve Türkiye olarak Azerbaycan'da imalathane kurup bu hatta işletilecek yük vagonlarının ortak olarak üretilmesi konusu projelendirildi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'den ve Orta Asya'dan ülkeye ulaşan tüm yolları birleştiren BTK Demiryolu Hattı'nın, altyapı olarak çok büyük önem taşıdığını söyledi. 

Söz konusu projenin sadece 3 ülkeyi değil, İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Çin'i birbirine bağladığını anlatan Turhan, Bakü'den Kars'a uzanan 829 kilometrelik demir yolu hattının, Hazar Geçişli Orta Koridor hattının önemli bir parçasını tamamladığını bildirdi. 

Projenin öneminin gelecek yıllarda çok daha iyi anlaşılacağına dikkati çeken Turhan, "Çünkü Çin ve Avrupa arasındaki ticaret bugün, günde 1,5 milyar doları bulan boyutlara ulaştı. Bu ticaret akışının artarak devam etmesi ve 5-6 yıl içinde günde 2 milyar doları geçmesi bekleniyor." diye konuştu. 
BTK hattından bugüne kadar toplam 184 bin ton yük taşındığını dile getiren Turhan, bu yükün 17 bin 500 tonunun Türkiye üzerinden transit gönderilen yük olduğunu ifade etti. 

Turhan, BTK hattından taşınan yükün toplam uluslararası taşımalardaki oranının ise geçen yıl yüzde 6,8 civarında olduğunu belirtti. 

BTK hattı üzerinden bu yılın ocak ayında ilk kez Türkiye ile Çin arasında yük taşımacılığının başlatıldığına dikkati çeken Turhan, Çin'den Köseköy'e ocakta 4 konteynerin, şubatta 5 konteynerin taşındığını, Çin'den çıkan 26 konteynerlik ilk blok konteyner treninin ise 15 Nisan'da Köseköy'e ulaştığını kaydetti. 
Turhan, trenin bin 974 kilometrelik Türkiye parkurunu 57 saat 30 dakikada tamamladığını bildirdi. 

"TARAFLAR 24-25 MAYIS'TA ANKARA'DA BİR ARAYA GELECEK"

Kısa dönem içinde iki ülke arasında ve Türkiye üzerinden Marmaray geçişi kullanılarak Çin-Avrupa arasında düzenli blok yük trenlerinin işletilmesi konusunda önemli gelişmeler kaydedildiğine işaret eden Turhan, şöyle devam etti: 

"BTK hattında yüklerin hızlı ve ekonomik taşınması amacıyla bu hatta taşınan yüklere özel tarife uygulanmakta ve trenlerin seyir sürelerinde işletilmesi konusunda hassasiyet gösterilmektedir. BTK anlaşmaları çerçevesinde Ankara-Tiflis-Bakü arasında Azerbaycan Demiryollarının Stadler firmasından temin ettiği 10 vagonla yolcu taşımacılığı yapılacak. Söz konusu vagonlar değişik tipte yataklı ve yemekli vagonlardan teşkil olacak tren dizisinin toplam kapasitesi 257 kişidir. Söz konusu trenin çalışma plan ve programının yapılması için taraflar 24-25 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelecek. Toplantı sonucunda trenin haftalık çalışma gün ve saatleri, biletleme işlemleri gibi detaylar görüşülmek suretiyle sonuca bağlanması bekleniyor." 

Bakan Turhan, bu hatla ilgili gelen sorulardan yolcu yoğunluğunun fazla olacağının tahmin edildiğini ifade ederek, tren teşkilinin sadece Azerbaycan Demiryolları'na ait dar ve geniş hatta işleyen vagonlardan oluşacağını söyledi. 

"BTK HATTINDA 150 VAGON YÜK TAŞIYOR"

Bakanlığa bağlı TÜDEMSAŞ tarafından üretilen 150 milli ve yerli yük vagonunun, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı'nda şu anda yük taşıdığını dile getiren Turhan, Azerbaycan ve Türkiye olarak Azerbaycan'da imalathane kurup bu hatta işletilecek yük vagonlarının ortak olarak üretilmesi konusunun projelendirildiğini kaydetti. 

Turhan, imalat yapılacak fabrika sahalarının kurulumuyla ilgili teknik desteği Türkiye'nin sağlayacağını ifade etti. Kurulacak fabrikada kullanılacak makine teçhizatının da Türkiye'den sağlanacağını bildiren Turhan, "Şu anda söz konusu çalışma proje aşamasında devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu. 
Türkiye-Azerbaycan arasında işletilebilecek vagonların TÜDEMSAŞ tarafından üretilmesi amacıyla da çalışmaların başlatıldığını anlatan Turhan, "Bu kapsamda Azeri dostlarımızdan bir adet EA tipi vagon alınarak Türkiye'ye getirildi ve TÜDEMSAŞ tarafından yeni vagon projelendirildi. İki adet prototip üretilmesi planlanmış ve 2019 yılı içinde tamamlanması planıyla çalışmalara da başlandı. Azerbaycan'ın 600 vagona ihtiyacı olduğu belirtildi." diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı! Kilosu 125 liradan satılıyor

509 milyon liralık borç kapandı

Kredi kartı kullananlar buna dikkat!

Hem performansı artırın hem de yakıtınızı yüzde 7 düşürün! İşte o yöntem