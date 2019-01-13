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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.01.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

"Türkiye ayçiçeği ithalatını 3-5 yılda bitirebilir"

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"Türkiye ayçiçeği ithalatını 3-5 yılda bitirebilir"

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde kurulacak bir "Milli Yağ Kurulu" ile Türkiye'nin ayçiçeği ithalatının 3-5 yıl içinde sona erdirilebileceğini söyledi.

Büyükhelvacıgil, AA muhabirine, bitkisel üretimde yağlı tohum miktarının artırılması gerektiğini belirtti.  Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacını karşılayabilmesinin, bu alanda ithalatın önüne geçeceğine dikkati çeken Büyükhelvacıgil, şöyle devam etti:

"Bitkisel üretimde yağlı tohumların artmasını arzu ediyoruz ama maalesef bir türlü bunu sağlayamadık. Üretim genellikle 1,2-1,3 milyon ton civarında seyrediyor. Hasat Çukurova'da temmuzda başlıyor, hem İç Anadolu hem de Trakya'da eylül gibi bitmiş oluyor. Bu yıl yine yaklaşık aynı seviyelerde kaldık. İhtiyacımız olan ise en az 2,5 milyon ton. Gönlümüz istiyor ki bunu burada üretelim. Tarım Bakanlığımız bu konuda çalışıyor."

Türkiye'nin ihtiyacı olan 2,5 milyon ton ayçiçeği üretilemediği için ithalatın devam ettiğini anlatan Büyükhelvacıgil, "Her fırsatta söylüyorum; ülkenin yüzde 85'e yakını ayçiçeği yağı tüketiyor. Mısır gibi diğer yağlar da var ama ayçiçek çok daha fazla tüketiliyor. O nedenle arzumuz ihtiyacımızın tamamının ülkemizden karşılanmasıdır." diye konuştu.

"İHTİYACIMIZI ÜRETECEK HALE GELEBİLMEMİZ LAZIM"

Büyükhelvacıgil, gelecek yıldan itibaren bu alanda bir artışın gerçekleşebileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhtiyacımızı üretecek hale gelebilmemiz lazım. Tabii ki bu imkansız değil. Yanımızdaki komşu ülkelere baktığımızda, özellikle Rusya ve Ukrayna 10'ar milyon tondan aşağı üretmiyor. Coğrafyaları çok geniş diyebilirsiniz ama Bulgaristan da en asgari 1,8 milyon ton civarında ürün üretiyor. Ayçiçeği üretiminde bizim çok rahat 2,5 milyon tona ulaşıyor olmamız lazım. Bununla ilgili Bakanlığa bir teklifimiz oldu. Bir 'Milli Yağ Kurulu kurulsa, sektördeki tüm taraflar, çiftçiler, Tarım Bakanlığımız, bir hazırlık yapılsa, en azından görüşlerimizi paylaşabilsek diye üzerinde çalışıyoruz. Tarım Bakanlığımız bu işi bundan sonra çok daha iyi yönetecektir. Bu uygulanırsa çok kısa sürede, ayçiçeği ithalatını 3-5 yılda bitirebiliriz."

"15,6 MİLYAR DOLAR DAHA İTHALATA PARA ÖDEYECEĞİZ"
Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde gelecek yıllarda yağlı tohum ihracat kaleminin Türkiye için cari açık üzerinde bir baskı oluşturmaya devam edeceğini vurgulayan Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti:

"Şayet bunu düzeltmeyecek olursak, bir üniversite ile yaptığımız araştırmaya göre 2030 yılına kadar 15,6 milyar dolar daha ithalata para ödeyeceğiz demektir. Nitekim yağlı tohumlar ülkemiz ithalat kalemleri içerisinde ilk 11'in içerisindedir. O nedenle bunun mutlaka toparlanması gerekir. Mutlaka bu rakamın ülkemizde kalması lazım. Sadece ayçiçeği yağı diye bakmamak lazım, çıkan ayçiçek küspesini de birçok yerde kullanıyoruz."

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