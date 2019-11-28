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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.11.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Türkiye, Avustralya'nın doğal taştaki ikinci büyük tedarikçisi

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Türkiye, Avustralya'nın doğal taştaki ikinci büyük tedarikçisi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, Avustralya'nın Türkiye'nin doğal taş ihracatındaki payının yüzde 2,9 olduğunu, Avustralya'nın doğal taş ithalatında ise Türkiye'nin Çin'in ardından yüzde 16,6'lık pay ile ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

İMİB açıklamasına göre, Türk doğal taş sektörünün hak ettiği yere gelmesi için ticaret heyeti organizasyonları düzenleyen birliğin bu kez durağı Avustralya oldu. Kıtanın önemli şehirlerinden Melburn ve Sidney'e düzenlenen organizasyona Türkiye'nin en önemli doğal taş ve mermer üreticisi durumunda bulunan 15 firma ve 20 firma temsilcisi katılarak önemli iş birliklerine imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye'nin, Avustralya'ya toplam ihracatının 2018 yılında 687 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bunun 39 milyon dolarını doğal taşın oluşturduğunu dile getirdi.

Avustralya'nın Türkiye’den en çok ithal ettiği ürün kalemlerinin ise mermer ve traverten olduğunu bildiren Dinçer, bu ürünlerin Avustralya’ya gerçekleştirilen doğal taş ihracatının yüzde 93’ünü oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye’nin doğal taş ihracatında yüzde 40 ile en büyük payın Çin'e ait olduğunu, ikinci sırada da ABD’nin bulunduğunu dile getiren Dinçer, Avustralya'nın ise Türkiye'nin doğal taş ihracatındaki payının yüzde 2,9 olduğunu kaydetti. Dinçer, Avustralya'nın doğal taş ithalatında ise Türkiye'nin Çin’in ardından yüzde 16,6'lık pay ile ikinci sırada yer aldığını aktardı.

"AVUSTRALYA PAZARINI DOĞRUDAN HEDEFLEYEN STRATEJİLER GELİŞTİRMEK GEREKİR"
İki ülke arasındaki anlaşmalara ilişkin de bilgi veren Dinçer, şunları kaydetti: "Türkiye ve Avustralya arasında Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması bulunmakta. Avustralya’da Türklere ait firma ve işletmelerin sayısı 2 binin üzerinde. Özetle, Avustralya doğrudan yatırım sermayesi konusunda net ithalatçı olma konumunu sürdürmekte. Coğrafi uzaklığın günümüzde artık bir dezavantaj olmaktan çıktığı düşünülürse, sahip olduğu büyük alım gücü ve Asya-Pasifik Bölgesi'ndeki stratejik konumu nedeniyle büyük potansiyeli bulunan Avustralya pazarını doğrudan hedefleyen stratejiler geliştirmek gerekir. Avustralya'ya ihracat yapmayı düşünen muhtemel Türk doğal taş sektörü temsilcilerimiz, piyasaya girmeden kapsamlı pazar araştırması yapmalı. Özellikle sektörel fuarlara katılım sağlamanın tanıtım, uygun pazarlama ve satış tekniğinin belirlenmesi açısından yararlı olacağına inanıyoruz."

"TÜRK DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ, BİR AN ÖNCE BÖLGEYE İHRACATA BAŞLAMALI"
Dinçer, Avustralya'yı güçlü bir pazar olarak gördüklerini belirterek, şu ifadeleri kulandı: "Türkiye ile Avustralya arasında direkt deniz ulaşımı olmadığından ihracatçılar, Avustralya'da yaygın olarak görülen acente ve distribütör kullanımı, lisans/teknoloji transferi anlaşmaları, franchise anlaşmaları, ortak yatırım, şube veya ofis açma yöntemlerinden birini tercih edebilir. Dolayısıyla Türk doğal taş sektörü temsilcileri, bir an önce bölgeye ihracata başlamalı ve mevcut ihracatlarını artırma çalışmaları yapmalı. Biz, İMİB olarak mevcut pazarlarımızı koruyarak yeni pazarlara ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sektörel ticaret heyetleriyle adım atmadığımız, gitmediğimiz ülke bırakmamayı hedefliyoruz. Amacımız Türk doğal taşını bütün dünyada kullanır hale getirmek." 

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