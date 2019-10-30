Türkiye Avustralya pazarında "metal" fırtınası estirecek

Avustralya’nın Sydney ve Melbourne kentlerine düzenlenen ticari ziyarette heyet başkanlığı yapan Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (MEPEX) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Ceceli, Türk ürünlerinin Avustralya pazarında mutlaka iyi bir yer alacağını düşündüklerini belirtti.Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren MEPEX, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının desteği, Melbourne ve Sydney Ticaret Ataşeliklerinin katkısıyla Avustralya’da sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.



Her iki kentte sektör temsilcileriyle bir araya gelen 9 firma ve 12 iş adamından oluşan ticaret heyeti, Türk ürünlerinin Avustralya’ya ihracatının yolunu açacak temaslarda bulundu. Avustralya’daki yaklaşık 30 firmayla gerçekleştirilen görüşmeleri AA muhabirine değerlendiren Ceceli, temasların oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Temasa geçilen firma sayısının fazla olmasının iyi sonuçlara da vesile olacağını hatırlatan Ceceli, ‘‘Avustralya ithalatçı ve sanayinin fazla gelişmediği bir ülke. Dolayısıyla o ithalat pazarında Türk ürünlerinin de mutlaka iyi bir yer alacağını düşünüyoruz. Şu anda Çin’in bir hakimiyeti gözüküyor pazarda ama biz dünyanın her yerinde Çin’in ürünleriyle, Çinli firmalarla rekabet eden yapıya sahibiz. Buna göre de iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.’’ dedi.

DOĞRUDAN GEMİ NAKLİYATI İHRACATI ARTIRIR

Avustralya’ya yaklaşık 700 milyon dolar civarındaki ihracatın birkaç milyar dolara çıkması durumunda nakliye maliyetini yükselten aktarmalı gemi nakliyatının da doğrudan sefere dönüşeceğini belirten Ceceli, ‘‘Ürün kalitesi açısından hiçbir sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız lojistikte görünüyor çünkü doğrudan bir gemi hattı mevcut değil. Avustralya’ya aktarmalı ticaret hem maliyet hem de zaman demek ama ticaret arttıkça mutlaka doğrudan hatlarda gündeme gelecektir.’’ ifadelerini kullandı.Avustralya’da ciddi bir gücü bulunan Türk iş adamlarını tedarikçilerinden Türk malı sormaları çağrısında bulunan Ceceli, ‘‘ 'Bunu Türkiye’den getirsen daha iyi olur daha uygun fiyatta bulabilirsin' derse o bize büyük bir avantaj sağlar. Yani bizim Avustralya’daki iş adamlarından en büyük talebimiz kendi ticaretlerinde, kendi üretimlerinde Türk malı talep ediyor olmaları, bunu yaparlarsa bu kapıyı kendileri açıyor olurlar, bir kere kapı açıldı mı zaten gerisi kolay. Biz buraya rahat gireriz.’’

değerlendirmesini yaptı. Avustralya’daki temaslarını yarın da sürdürmesi beklenen sektörel ticaret heyeti, 1 Kasım Cuma günü Yeni Zelanda’ya hareket edecek.