Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar
GeriEkonomi Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
10.07.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar

Türkiye-ABD 75 Milyar Dolar Ticaret Hedefi Çalışmasının II. Yönlendirme Komite Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında yapılan ikili görüşmede, daha önce 75 milyar dolar olarak belirlenen 2 ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkarılması sonucu Boston Consulting Group ile hazırlanan proje hedefinin de bu yönde revize edilmesine karar verildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi'nden (TAİK) yapılan açıklamaya göre, TAİK ve Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye-ABD 75 Milyar Dolar Ticaret Hedefi Çalışmasının II. Yönlendirme Komite Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. 

Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Amerikan Şirketler Derneği (ABFT), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) temsilcileri katıldı. 

Japonya'nın Osaka kentinde 29 Haziran'da gerçekleşen G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında yapılan ikili görüşmede, daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkarılması neticesinde Boston Consulting Group ile hazırlanan proje hedefinin de bu yönde revize edilmesine karar verildi. 

Kamu ve özel sektör paydaşlarının bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında, gelecek dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler ve oluşturulacak yol haritası tartışıldı. 

"YABANCI SERMAYE YATIRIMINA DA ODAKLANIYORUZ"

Açıklamaya göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, toplantıda yaptığı konuşmada, "Amacımız, sadece iki ülke arasındaki ticareti artırmak değil, aynı zamanda yabancı sermaye yatırımına da odaklanıyoruz. Yabancı sermaye artırımı ile ülkemizde üretilen ürünlerin üçüncü ülkelere gerçekleştirdiğimiz ihracatı da artacaktır." ifadelerini kullandı. 

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da Türkiye-ABD ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefiyle başlatılan çalışmaya ortak olan tüm iş dünyası kuruluşlarına verdikleri destek için teşekkür etti. 

Yalçındağ, çalışma neticesinde ortaya çıkacak yol haritasını, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret sırasında her iki başkana sunacaklarını belirterek, söz konusu raporun daha kapsamlı takdiminin 25 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilmesi planlanan 10. Türkiye Yatırım Konferansı'nda yapılacağını bildirdi. 

"SEKTÖREL BAZDA İLERLEMEK DAHA ETKİLİ OLACAK"

Toplantıda, şu ana kadar gelinen aşama hakkında sunum yapan kıdemli stratejistler, iki ülke arasında bu hedefin ütopik olmadığının ve sektörel bazda ilerlemenin daha etkili olacağını vurguladı. Proje sunumunda, Türkiye’nin ABD’ye ihracatında fırsat olarak görülen otomotiv, turizm, tekstil, mücevherat, sivil havacılık, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya sektörlerine odaklanılırken, Türkiye’nin ABD’den ithalatında enerji, medikal ekipmanlar, kimyasal ürünler ve sivil havacılık sektörlerinin ön plana çıkarıldığı belirtildi. 

Komite toplantısında, daha odaklı çalışma grupları oluşturulmasına karar verildi. Söz konusu çalışma grupları aracılığıyla hem doğrudan yabancı yatırım ve ortak girişimlere hem de sektörlere ayrı ayrı ve daha detaylı odaklanılabilecek. Ayrıca, Türkiye’nin tanıtım ve PR faaliyetleri konusunda da bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Hatay'a Roma İmparatoru tarafından yapıldı! Turist akınına uğruyor
Konutta stok 2 yılda eriyecek
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de
Bu yaz tatil yapılacak 10 yer belli oldu! Türkiye'den bir yer listenin zirvesinde