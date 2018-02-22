Şubat başında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile bağlı iş konseylerinin genel kurulunda Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı seçilen Mehmet Ali Yalçındağ, başkanlığı sonrasında ilk yazısını The Daily Caller'a yazdı. İşte 'Türkiye ABD arasındaki ticaret Trump döneminde patlıyor' yazısının tamamı...

Türkiye ABD arasındaki ticaret Trump döneminde patlıyor

Türkiye ABD arasındaki ilişkilerle ilgili haberlere bakarken bazı bölgelerde iki ülke arasındaki ilişkiler genişliyor; bunun sebebi de ticari ve ekonomik bağlar. Trump'ın 1 yıllık başkanlığında Türkiye ile ticaret hacmi yaklaşık yüzde 17 oranında arttı.

Kasım 2017 itibariyle Türkiye'nin ihracatı 8 milyar dolara kadar arttı. Bu da geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, yüzde 32'lik artış anlamına geliyor. Amerika Türkiye'yi 80'den fazla ülke için ihracat merkezi olarak kullanıyor.

Trump'un Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'ndan (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership-CPTPP) çekilmesi Türkiye Amerika ticari ilişkilerinde yeni bir dönem anlamına geliyor.

Trump iki ülkenin ortak çıkarı olan durumlarda ikili ticari anlaşmalarına daha değer veriyor. Türk şirketlerinin Amerika'ya yatırım yapma isteği azımsanamaz. Türk şirketleri tarafından Amerika'da yaratılan binlerce iş sahası bulunuyor. Bu sadece buzdağının görünen tarafı.

Trump'ın iç politik acentasının önünde duran ülke içinde iş yaratma konusu Türkiye'den direkt yabancı yatırımları da öncelik haline getiriyor. Türkiye ve Amerika arasındaki ticari ortaklık iş dünyası için iyi bir haber olduğu kesinken, ABD Türkiye arasındaki gelecekteki ilişki sadece işlemsellikten daha fazlası olabilir. Ekonomik bağlarımızı daha fazla arttırmak daha belirsiz olan asgari ve siyasi ayakları güçlendirmeye yardımcı olur ve eninde sonunda güvenin tesis edilmesini sağlar.

İş hayatı ve yatırım istatistikleri zayıf gözükebilir ancak artırılmış ticaret sadece iki ülkenin halkına adil koşullarda fayda sağlamaz, aynı zamanda birbirinden uzak iki toplum ve ulusun iletişime geçmesi ve bağ kurması için itici güç görevini üstlenir.

İş dünyasının gücünü azımsamayın.