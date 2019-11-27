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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Türkiye-AB KİK mart ayında Türkiye'de toplanacak

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Türkiye-AB KİK mart ayında Türkiye'de toplanacak

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) eş başkanları Rifat Hisarcıklıoğlu ve Panagiotis Gkofas, Türkiye-AB KİK'in 2020'nin ilk toplantısının Türkiye'de yapılmasında mutabık kaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, TOBB Başkanı ve Türkiye-AB KİK Türkiye Kanadı Eş Başkanı Hisarcıklıoğlu ile AB Kanadı Eş Başkanı Panagiotis Gkofas dün akşam İstanbul'da çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin bir bölümüne Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı da katıldı.

Nisan 2019'daki Türkiye-AB KİK toplantısı sonrası ilk kez bir araya gelen Hisarcıklıoğlu ve Gkofas, Türkiye ve AB'deki gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-AB KİK 2020 programını ele aldı.

Çalışma yemeğinde, Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun önemine değinilerek, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren KİK'in ilişkilerde yapıcı ve köprü kurma rolüne vurgu yapıldı.

Türkiye-AB KİK 2020 yılı ilk toplantısının mart ayında Türkiye'de gerçekleştirilmesi konusunda da görüş birliği sağlandı.

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