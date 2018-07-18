Türkiye 2017 Bilişim 500 sıralaması açıklandı
‘’İş Dünyası Bilişim Rüzgarı ile Büyüyor’’ mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye 2017 – Bilişim 500 sıralamasında Tempo da yer aldı.
Tempo, 2017 yılının ilk 500 Bilişim Şirketi sıralamasında 71. sırada yer aldı. Çağrı Merkezleri arasında ise 3’üncü oldu.
Tempo Genel Müdürü Cemal Akar, 2018 ve sonrası hedeflerinde daha ‘’bilişim’’ odaklı çözümler sunacaklarını ifade ederek elde ettikleri başarı sonrası mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:
‘’Teknoloji ve hizmeti bir araya getirerek sunduğumuz çözümlerle Bilişim 500’de Tempo olarak 71’incilik gibi mutluluk verici sonuca eriştik. Çağrı Merkezi Hizmetleri iş sonuçlarına göre 3’üncü büyük kurum konumundayız. 2018 ve takip eden yıllarda değişen ihtiyaçlar ve teknolojiler ile daha “Bilişim” odaklı çözümler ile büyüyeceğiz.’’
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