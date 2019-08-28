Türkiye 18'inciliÄŸe yükseldi... Dikkat çeken liste
TÃ¼rkiye en fazla altÄ±n bulunduran Ã¼lkeler sÄ±ralamasÄ±nda 314,1 tona yÃ¼kselterek Ä°ngiltere'yi geÃ§erek 18'inci sÄ±raya yÃ¼kseldi.Â
DÃ¼nya AltÄ±n Konseyi verilerine gÃ¶re, dÃ¼nya altÄ±n rezervi verileri gÃ¼ncellendi. Son rakamlara gÃ¶re rezervini 314,1 tona yÃ¼kselten TÃ¼rkiye Ä°ngiltere'yi geride bÄ±rakarak 18'inci sÄ±raya yÃ¼kseldi.Â
ABD LÄ°STENÄ°N BAÅžINDAÂ
Verilere gÃ¶re ABD, 8 bin 133 ton ile en Ã§ok altÄ±n rezervi bulunduran Ã¼lke konumunda yer alÄ±yor. Ä°kinci sÄ±rada 3 bin 367 ton ile Almanya gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, 2 bin 451 ton rezerve sahip Ä°talya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer aldÄ±. Fransa 2 bin 436 ton altÄ±n rezervi ile dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alÄ±rken, listede 5'inci sÄ±rada 2 bin 119 ton rezerve sahip Rusya gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â
Yer altÄ±ndan bugÃ¼ne kadar 7,5 trilyon dolar deÄŸerinde 185 bin ton altÄ±n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hesaplanÄ±rken, DÃ¼nyada 57 bin ton daha altÄ±n rezervi olduÄŸu tahmin ediliyor.Â
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