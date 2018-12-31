Türkiye 100 için başvurular başladı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) destekleriyle gerçekleştirilen “Türkiye 100” yarışmasının beşincisi başladı. Yarışmada ilk 100’e giren firmalara küresel ortaklıkların kapısı açılırken, uluslararası platformda tanıtım imkanı sağlanacak.
Yarışmaya başvurular http://turkiye100.tobb.org.tr sitesinden 31 Ocak 2019’a kadar devam edecek. Şirketleri, bu yarışmaya başvuruya çağıran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Anadolu’nun her tarafında doğru fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 yarışması ile bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getiriyoruz. Başarılı girişimcilerimizin sadece Türkiye’de değil dünyada da önünü açıyoruz” dedi.
Türkiye’nin zenginleşmesinin yolunun, daha fazla girişimci çıkartmasından geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu yarışmanın da bu amaç doğrultusunda teşvik edici olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Başarılı insanların vitrine çıkmasına ve gençlerimize rol model olmasına ihtiyacımız var. Yeni neslin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak görmesini istiyoruz. Bunun için de gençlere doğru rol modelleri göstermeliyiz. Türkiye 100 listesinde yer alacak girişimciler gençlerimize rol model olacaklar” dedi.
Türkiye 100’e başvuru koşulları şöyle;
31 Aralık 2014 ve öncesinde kurulan,
2015 yılında en az 500 bin TL satış gelirine sahip,
2017 yılında en az 1.5 milyon TL satış gelirine sahip,
2015-2017 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında arttıran şirketler başvurabilir.
Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
Yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu geçerli sayılmaz.
Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması gerekli.
Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları olan şirketler de başvurabilir.
Hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilir.
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