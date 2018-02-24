TurkishWIN, Genç Kadın Kariyer Günü iş dünyası ve gençleri bir araya getiriyor

TurkishWIN’in “O yaparsa ben de yaparım” sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'deki ilk ve tek kadın odaklı kariyer etkinliği “Genç Kadın Kariyer Günü” bu sene de 3 Mart 2018 Cumartesi günü iş dünyasından birçok önemli ismi, iş hayatına atılmaya hazırlanan gençleri Maltepe Üniversitesi’nde buluşturacak. Etkinliğe katılmak isteyen öğrenciler, 1 Mart Perşembe gününe kadar www.genckadinkariyergunu.com/kayit.html adresinden ön kayıt yaptırabilecek.

Komedyen ve yazar Kaan Sekban, Betek Boya ve Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt, Ernst & Young Türkiye Ortağı ve EY CSE Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Zeynep Okuyan, Wunderman CEO ve KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Emlak Jet CEO’su Gizem Moral Kunter, ilham verici ve yol gösterici hikayelerini katılımcılarla paylaşacak.

“Yarın için şimdi harekete geç” mottosuyla gerçekleştirilecek etkinlik dört ana başlıkta ele alınacak. İş hayatında kadınların birbirine verebileceği destekler ‘Kız Kardeşlik’, önümüzdeki döneme yön verici meslekler ‘Gelecek’ başlığında konuşulacak. Mesleklere yönelik algıların değiştirilmesine ilişkin görüşler ‘Doğru Bilinen Yanlışlar’ başlığında anlatılırken, iş hayatında engellerin aşılması için fikirler ise ‘Yola Çık, Yolun Açık’ başlığında paylaşılacak.

1500 kadın ve erkek öğrencinin katılması beklenen kariyer gününde, 25’ten fazla konuşmacı deneyimlerini anlatacak. 15’ten fazla şirketinde yer alacağı etkinlikte öğrenciler kurum temsilcileriyle birebir görüşme, iş ve staj başvurusu yapma imkanı da bulacak. Ön kayıtların değerlendirilmesi sonrası etkinliğe katılım hakkı kazanan öğrenciler 3 Mart’ta tüm gün misafir edilecek.