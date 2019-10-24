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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.10.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Turkish Cargo'dan iki yeni sefer

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Turkish Cargo'dan iki yeni sefer

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ile Hindistan'ın batısında yer alan Ahmedabad, Turkish Cargo'nun uçuş ağına eklendi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Turkish Cargo, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur (KUL) ve Hindistan'ın batısında yer alan Ahmedabad (AMD), direkt kargo uçuşunun gerçekleştirildiği destinasyonlar arasına eklendi.

Uçuş ağına eklenen Malezya'nın kültür ve finans başkenti olan Kuala Lumpur, önemli ithalat ve ihracat potansiyeli ile ön plana çıkıyor. Kuala Lumpur'dan Avrupa'da Frankfurt ve Amsterdam'a, Amerika'da ise Şikago, Atlanta ve Houston destinasyonları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine, elektronik ve medikal ürünler ile yedek parçalarının taşınması hedefleniyor.

Turkish Cargo'nun "Boeing 777F" kargo uçağıyla icra edeceği Kuala Lumpur seferlerinin, ISL-KUL-SGN (Ho Chi Minh/Vietnam) hattında icra edilmesi ve bu bölgede güçlü bir ithalat ve ihracat hattının oluşturulması planlanıyor.

Hindistan'ın batısında yer alan, Gucarat eyaletindeki en büyük şehir olan Ahmedabad ise ithalat potansiyeli yüksek olan Doha ve Bahreyn noktaları ile birleştirildi. Hızlı büyüyen şehirler listesinde yer alan Ahmedabad, ciddi bir ilaç pazarı konumunda yer almasıyla da ön plana çıkıyor.

İlaç taşımalarında küresel kalite standardı olan; "IATA CEIV Pharma" sertifikasına sahip, bu yeterlilik kriterlerine göre operasyonlarını yürüten Turkish Cargo, Ahmedabad için önemli bir taşıyıcı olmayı hedefliyor. Seferler, "Airbus 330F" kargo uçağıyla; "DOH-AMD-ISL ve BAH-AMD-ISL" hatlarında icra edilecek.
126 ülkedeki 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyayı kapsayan Turkish Cargo, altyapısı, operasyonel kabiliyetleri, filosu ve alanında uzman ekipleriyle sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak hava kargo taşımacılığında tercih edilmeye devam ediyor.

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