Turkish Cargo, vahşi doğanın yırtıcılarını bulutların üzerine taşıdı!
Dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, vahşi yaşamın en yırtıcı türleri olarak bilinen hayvanları bulutların üzerine taşıdı. Özel kargo hizmeti kapsamında; 4 kaplan, 3 aslan, 3 çita, 2 vaşak ve 1 puma Prag’dan İstanbul’a güvenli bir şekilde ulaştırıldı.
CANLI hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek gökyüzünde doğal yaşam alanına yakın koşullar oluşturan Turkish Cargo, Çekya’da bulunan Biopark ŠTÍT doğal yaşamı destekleme ve üreme merkezinden alınan canlı hayvanları, başarılı bir şekilde İstanbul’a taşıdı.
Yırtıcılara, uçuş süresince bakıcıları, görevli veterinerler ve IATA LAR (Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.
2017 yılında, yabani hayvanların yasadışı ticaretini engellemek ve bu konuda sektörel farkındalığı artırmak amacıyla `united for wildlife buckingham palace declaration (ufw)` bildirisini onaylayan Türk Hava Yolları, canlı hayvan taşıma süreçlerine ve hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koymuştu.
Turkish Cargo, dünyanın 122 ülkesindeki müşterilerine sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için; kabul, depolama ve sevk süreçlerinde IATA LAR yönetmeliğini referans alıyor ve yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, kafesleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını canlı hayvan taşıma sürecinde harfiyen uyguluyor.
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