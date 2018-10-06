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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
06.10.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

Turkish Cargo, vahşi doğanın yırtıcılarını bulutların üzerine taşıdı!

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Turkish Cargo, vahşi doğanın yırtıcılarını bulutların üzerine taşıdı!

Dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, vahşi yaşamın en yırtıcı türleri olarak bilinen hayvanları bulutların üzerine taşıdı. Özel kargo hizmeti kapsamında; 4 kaplan, 3 aslan, 3 çita, 2 vaşak ve 1 puma Prag’dan İstanbul’a güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

CANLI hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek gökyüzünde doğal yaşam alanına yakın koşullar oluşturan Turkish Cargo, Çekya’da bulunan Biopark ŠTÍT doğal yaşamı destekleme ve üreme merkezinden alınan canlı hayvanları, başarılı bir şekilde İstanbul’a taşıdı.

Turkish Cargo, vahşi doğanın yırtıcılarını bulutların üzerine taşıdı

Yırtıcılara, uçuş süresince bakıcıları, görevli veterinerler ve IATA LAR (Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.
Turkish Cargo, vahşi doğanın yırtıcılarını bulutların üzerine taşıdı

2017 yılında, yabani hayvanların yasadışı ticaretini engellemek ve bu konuda sektörel farkındalığı artırmak amacıyla `united for wildlife buckingham palace declaration (ufw)` bildirisini onaylayan Türk Hava Yolları, canlı hayvan taşıma süreçlerine ve hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koymuştu.
Turkish Cargo, vahşi doğanın yırtıcılarını bulutların üzerine taşıdı

Turkish Cargo, dünyanın 122 ülkesindeki müşterilerine sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için; kabul, depolama ve sevk süreçlerinde IATA LAR yönetmeliğini referans alıyor ve yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, kafesleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını canlı hayvan taşıma sürecinde harfiyen uyguluyor.

 

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